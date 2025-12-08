Теч в Лувъра повреди стотици произведения

Още по темата: Арестуваха двама заподозрени за кражбата на бижута от Лувъра 26.10.2025 12:31

Воден теч в музея Лувър в Париж е увредил стотици експонати - само няколко седмици след като крадци задигнаха безценните френски кралски бижута посред бял ден, предава BBC.

Заместник-администраторът на музея Франсис Стайнбок съобщи, че между 300 и 400 произведения, предимно книги, са засегнати от теча, като проверката все още продължава.

По думите му щетите са нанесени в отдела за Египет и включват томове, използвани от египтолозите. Стайнбок уточни, че „няма засегнати ценни книги“.

Проблемът, довел до теча, е бил известен от години, а ремонтните дейности са планирани за следващата година. Пострадалите издания ще бъдат изсушени, изпратени при книговезец за реставрация и впоследствие върнати на мястото им.

Стайнбок определи увредените материали като „египтологични журнали“ и „научна документация“ от края на XIX и началото на XX век.

„Няма засегнати културни артефакти“, подчерта той пред AFP. По думите му на този етап не се очакват „непоправими и окончателни загуби“.

Това е третият сериозен проблем за най-посещавания музей в света в рамките на няколко месеца.

През ноември структурни слабости доведоха до частично затваряне на галерия с гръцки вази и административни офиси, а на 19 октомври четирима крадци задигнаха бижута на стойност 88 млн. евро, разкривайки сериозни пропуски в сигурността.

Откраднатите бижута все още не са открити, а най-ценните изделия от колекцията вече са преместени в Банката на Франция.

В публикуван през октомври доклад френската Сметна палата разкритикува прекомерните разходи на Лувъра за нови произведения, които според институцията се правят „за сметка на поддръжката и ремонта на сградите“.