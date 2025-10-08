Франция потапя безмилостно еврото

През последните дни общата европейска монета се срива, очакват се спекулации

Германия, за която случващото се в Париж е “хаос”, е особено разтревожена

Сривът на курса на единната европейска валута през последните два дни по финансовите пазари започва да безпокои сериозно лидерите на страните от еврозоната - отсече в сряда парижкият всекидневник “Льо Фигаро”.

Като основна причина за тревогата вестникът очертава политическата нестабилност във Франция и преди всичко кризата в нейните държавни институции - проблеми, които предполагат всевъзможни спекулации с натрупания от страната огромен вътрешен дълг. Освен това “невъзможното бюджетно уравнение във Франция” според “Льо Фигаро” предизвиква напрежение на лихвените пазари, отразяващо се отрицателно дори върху германските бенчмарк облигации, чийто курс обикновено служи на инвеститорите на Стария континент като ориентир.

“Еврото предлага на Париж защита във времена на турбуленции” - заявява за вестника нидерландският депутат от групата на Европейската народна партия Дирк Готинк, подчертавайки: - “И сега всички гледат съсредоточено разходите по френските заеми, защото нашите икономики са силно интегрирани. В момента обаче Франция не е имунизирана срещу външни спекулации поради нейната вътрешна нестабилност. И спадът на единната валута през последните дни става причина за неимоверна нервност.”

Поради измеренията си страната с втората икономика в ЕС обикновено е смятана за твърде голяма, за да фалира поради неплатежоспособност - нежелан резултат, който би могъл да дестабилизира цялата еврозона. Но според парижкия вестник нищо не е невъзможно, а освен това ЕС и в частност страните с общоевропейска валута точно сега въобще нямат нужда от допълнителния тежък икономически проблем, “след търговските атаки на САЩ срещу Съюза и китайската индустриална конкуренция”.

Въобще институционалната криза във Франция - всепризнатия стълб на европейското строителство, тревожи все повече нейните партньори, които се опасяват от дестабилизация заради нея на целия Съюз, вече отслабен от куп външни заплахи. Особено загрижена е водещата сила в него - Германия, чиито медии през последните дни бълват направо апокалиптични заглавия на репортажите си от Париж, обобщени с една дума от всекидневника “Ди Велт” - “Хаос!” Флагманите на германския печат “Франкфуртер Алгемайне Цайтунг” и “Зюд Дойче цайтунг” пък прогнозираха, че разпадът в ход на лидерството във Франция рискува рано или късно като нищо да се разпространи в цяла Европа. Освен това без силна изпълнителна власт в Париж страната не може да защищава интересите си в Брюксел и най-важното - да бъде основна движеща сила заедно с Германия на съвместните общоевропейски проекти.

За главен виновник за тази нелицеприятна ситуация, разбира се под сурдинка, е сочен президентът на французите Еманюел Макрон, който се изявявал все повече и повече като колеблив лидер, предлагащ решения за целия ЕС, най-малкото несъобразени с неконтролирания вътрешен дълг у дома му. И дори председателката на ЕК Урсула фон дер Лайн, която дължи високия си пост преди всичко на Макрон, според медиите в родината є напоследък го отсвирвала и се съобразявала изключително с позициите на германския канцлер Фридрих Мерц.

Доколкото до развитието на институционалната криза в Париж, до края на деня в сряда се очакваше резултатът от допълнителния кръг консултации с политическите партии на отказалия се да премиерства Себастиан Льокорню. Задачата му бе възложена в понеделник от президента Макрон след приемането на оставката на задържалия се едва половин денонощие на власт кабинет.

Целта е да се проучи възможността за съставянето на нещо като кабинет на националното единство, който да предложи поне одобряем от Парламента бюджет на страната за следващата година. Ако това не се случи, политическите наблюдатели край Сена смятат, че Еманюел Макрон ще бъде принуден да разпусне парламента и да насрочи нови предсрочни законодателни избори.

В същото време негови съмишленици предлагат той да се откаже от поста си и с въпросните избори да бъде произведен и предсрочен президентски вот, който би поуспокоил обстановката в страната и дори световните финансови пазари.