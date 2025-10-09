7% от гърците страдат от продоволствена несигурност

Още по темата: Гърция намалява на цените на 1000 продукта в супермаркетите 07.10.2025 08:53

Съответните нива на умерена или тежка продоволствена несигурност варират между 6% и 8%

Миналата година (въз основа на данни за доходите за 2023 г.) 7% от населението на Гърция е изпитвало умерена или тежка продоволствена несигурност, докато 1,6% са се сблъсквали само с тежка продоволствена несигурност, според глобалната стандартна скала за преживяване на продоволствена несигурност (FIES), пише To Vima.

Съответните нива на умерена или тежка продоволствена несигурност варират между 6% и 8% от 2019 до 2023 г. (6,5% през 2023 г.), докато средният процент на тежка продоволствена несигурност през същия период е 1,5%, с изключение на 2020 г. и 2023 г., когато достига съответно 1,6% и 1,4%.

Според проучването на Гръцкия статистически орган (ELSTAT) относно адекватността на храните, едно домакинство се счита за изпитващо умерена или тежка продоволствена несигурност, когато поне един член е съобщил, че през 12-те месеца преди проучването е трябвало да пропусне хранене, е ял по-малко, отколкото е смятал, че му е необходимо, е оставал без храна, е бил гладен, но не е ял, или е прекарал цял ден без храна поради липса на пари или други ресурси.

Домакинство се класифицира като изправено пред тежка продоволствена несигурност, когато поне един член е съобщил, че през същия 12-месечен период е прекарал цял ден без храна, защото не е имал пари или ресурси, за да я набави.