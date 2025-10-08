Полша търси начин да избегне екстрадирането на задържания за взривовете на „Северен поток“

Полските власти търсят законов начин да откажат екстрадицията на заподозрения за атентата срещу газопровода „Северен поток 2“ украинец в друга държава, заяви Славомир Ценцкевич, ръководител на Бюрото за национална сигурност на Полша.

„Като частно лице казвам „не“. Но официално казвам следното: Полша не трябва да участва в никаква операция за екстрадиране на някого, който е навредил на Русия“, каза Ценкевич, цитиран от Polsat News, в отговор на въпросите на журналисти дали заподозреният трябва да бъде предаден по искане на германските власти.

„Трябва да намерим формула, по която да действаме в рамките на закона и същевременно да не екстрадираме в Германия или потенциално в Русия никого, който е причинил щети на руската военна машина“, заяви шефът на Бюрото за национална сигурност на Полша. По думите му, украинският гражданин изобщо не е трябвало да бъде задържан.

В края на септември украинецът беше задържан в Полша по германска заповед за арест. В понеделник съдът реши да го остави в ареста за още 40 дни.

Вчера премиерът Доналд Туск заяви, че екстрадицията на заподозрения Володимир Журавльов не е в интерес на Варшава.

„Със сигурност не е в интерес на Полша да обвинява или екстрадира този гражданин в друга държава. Решението ще бъде взето от съда“, цитира думите му Polsat News.

Според Туск истинският проблем не е в саботажа, а в самото изграждане на „Северен поток“. Той подчерта, че тези, които са решили да построят тръбопровода, трябва да се срамуват от себе си. „Предадох тази позиция както на Германия, така и на Украйна. Проблемът за Европа, Украйна, Литва и Полша не е, че „Северен поток 2“ беше взривен, а че беше построен", заяви той.

През август италианската полиция арестува друг заподозрян за саботажа на тръбопроводите украинец - Сергей К.