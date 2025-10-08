Гърция е начело в ЕС по дълго работно време

В целия ЕС 10,8% от служителите работят над 45 часа седмично

Доклад на Евростат разкрива, че 20,9% от гръцките работници работят над 45 часа седмично, най-високият процент в ЕС, което подчертава съществените разлики в работното време в различните страни на Европа, пише To Vima.

Гърция е регистрирала отрицателен рекорд в Европейския съюз по отношение на седмичното работно време , според скорошен доклад на Евростат. Данните за второто тримесечие на 2025 г. показват, че 20,9% от гръцките служители на възраст 20-64 години работят повече от 45 часа седмично, когато съчетават основната и вторичната си работа.

В целия ЕС 10,8% от служителите работят над 45 часа седмично. След Гърция най-високите проценти са регистрирани в Кипър (16,6%) и Малта (14,6%), докато най-ниските са в България (2,5%), Латвия (4,1%) и Румъния (5,9%).

Най-често срещаните седмични работни часове

По-голямата част от работниците в ЕС, 72,3%, са работили между 20 и 44 часа седмично, комбинирайки всички видове заетост. Държавите с най-висок дял в тази категория са България (92,8%), Румъния (90,6%) и Латвия (86,9%).

За разлика от това, 16,9% от служителите в ЕС са работили 19 часа или по-малко седмично. Това е най-често срещано в Нидерландия (26,8%), Дания (25,5%) и Австрия (25,3%), докато най-ниските проценти са в Румъния (3,5%), България (4,6%) и Гърция (6,1%).

Данните подчертават значителни различия в работната култура и трудовите практики в Европейския съюз, като Гърция се откроява с високия си дял на работещите с дълго работно време.