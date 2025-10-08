Британец хоспитализиран след консумация на три кг желирани бонбони

Лекарите първоначално подозирали хранително отравяне

Мъж във Великобритания се е нуждаел от спешна хоспитализация, след като е изял три килограма желирани бонбони за кратък период от време. Нейтън Римингтън, 33-годишен шофьор на камион от Йоркшир, е поръчал кутия с желирани бонбони онлайн, пише Oddity Central.

Само за три дни той изяжда всички бонбони, чието общо калорийно съдържание надхвърля десет хиляди. Откаран е в спешното отделение със силна коремна болка, повишено изпотяване и високо кръвно налягане.

Лекарите първоначално подозирали хранително отравяне. Последвалите тестове обаче разкрили необичайно високи нива на желатин в храносмилателната му система. След серия от изследвания Римингтън бил диагностициран с остър дивертикулит.

Лекарите незабавно спрели пероралното хранене и започнали интравенозно даване на течности. Мъжът прекарва шест дни в интензивното отделение с висока температура и силна болка. В крайна сметка се възстановява напълно.