Додик: САЩ и Русия да създадат комисия за Балканите

Още по темата: Додик: Три европейски държави се опитват да извършат цветна революция в Сърбия 06.10.2025 09:37

ЕС няма потенциал да се справи с тази област

Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви днес в Хан Пиесак, че ЕС вече няма потенциал да се занимава с тази област и че това, което е направил досега, е грешно, и че затова е предложил САЩ и Русия да създадат комисия за Балканите.

„Не е рационално да приемаме, че французите ни правят пример тук, а техният премиер е подал оставка. Германското ръководство взема напълно неразумни решения, дори Меркел заяви вчера, че иска да установи диалог с Русия и да предотврати въоръжена операция в Украйна, но други не искаха това“, каза Додик пред репортери.

Той отбеляза, че преди това е обсъждал това с унгарския премиер Виктор Орбан и посочи, че Унгария е много заинтересована да помогне и разбира ситуацията на Балканите много по-добре от скандинавските страни.

Додик посочи, че БиХ е заседнала в политически процеси и проблеми.

„В продължение на 30 години нямахме нито една причина за благополучието на Босна и Херцеговина. Трябва ли да чакаме следващите 30 празни години, които няма да ни дадат нищо? В допълнение към всичко това, Дейтънското споразумение беше унищожено от политически мюсюлмани с либерални администрации в Европа, заедно под менторството на администрацията на Байдън“, каза Додик, предава Танюг.

Президентът на Република Сръбска подчерта, че „трябва да се откажем от еуфорията, свързана с ЕС, който не може да реши дори собствените си проблеми”.

„Ако не може сам да реши проблемите си, как мислите, че може да ни предложи нещо?“, попита Додик.

Той посочи, че има алтернативни пазари по отношение на ЕС и че Сръбска не е загубена в това отношение.

„Връзката с Европа остава, но всички сериозни хора в Европа са обезпокоени от ситуацията в ЕС и предстоящата зима. Очевидно е, че не могат да победят Русия“, каза Додик.