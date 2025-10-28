Унгария иска да създаде съюз на скептиците към Украйна

Орбан се надява да установи координация с Андрей Бабиш

Унгария се стреми да обедини сили с Чехия и Словакия, за да сформира съюз в рамките на Европейския съюз, който е скептичен към Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на политическия директор на унгарския премиер Балаж Орбан.

Според него, премиерът Виктор Орбан се надява да установи координация с Андрей Бабиш, лидер на чешкото движение ANO (Действие на недоволните граждани), което наскоро спечели парламентарните избори, както и със словашкия премиер Роберт Фицо.

Изданието отбелязва, че създаването на стабилен политически съюз е все още далеч, но появата на такъв блок би могла да усложни вземането на решения от ЕС относно военната и финансовата подкрепа за Украйна.

„Вярвам, че това ще се случи – и ще става все по-видимо“, каза съветникът на унгарския премиер, отговаряйки на въпрос за евентуалното формиране на такъв съюз. „Това проработи много добре по време на миграционната криза. Така успяхме да се противопоставим“, каза той за така наречената група „Вишеград 4“, съставена от Унгария, Чехия, Словакия и Полша, в момент, когато евроскептичната партия „Право и справедливост“ беше на власт във Варшава след 2015 г.

Тогавашният полски премиер Матеуш Моравецки беше начело на най-големия член на алианса, като групата „V4“ промотираше просемейни политики, както и силни външни граници за ЕС, и се противопоставяше на всякакво задължително преместване на мигранти между страните членки.

Алиансът „Вишеград 4“ се разпадна след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, тъй като Полша застъпи хардлайнерска позиция спрямо Москва, а Унгария зае противоположната позиция.

Нов Вишеградски съюз ще има три, а не четири членове. Настоящият центристки премиер на Полша, Доналд Туск, е твърд поддръжник на Украйна и е малко вероятно да влезе в какъвто и да е съюз с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче споделят гледната точка на унгарския лидер по отношение на Украйна, призовавайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск. Бабиш е критикуван за публичния си скептицизъм по отношение на подкрепата за по-нататъшна европейска помощ за Киев, като настоящият външен министър на Чехия предупреди в интервю за Politico, че Бабиш ще действа като „марионетка“ на Орбан на масата на Европейския съвет.

Въпреки това, може да отнеме известно време, докато се реформира някаква версия на Вишеградската алианса. Въпреки че беше преизбран за министър-председател на Словакия през 2023 г., Фицо не стигна до официално съюзяване с унгарския лидер по конкретни политически въпроси. Бабиш все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията му на изборите.

Усилията на Унгария за политически съюзи в Брюксел надхвърлят Европейския съвет, заяви Балаж Орбан.

Партията „Фидес“ на унгарския премиер, която е част от крайната дясна група „Патриоти за Европа“, може да разшири партньорствата си в Европейския парламент, каза той, като посочи като потенциални съюзници дясната група „Европейски консерватори и реформисти“, крайната дясна група „Европа на суверенните нации“ и „някои леви групи“.

Основните партии, като център-дясната Европейска народна партия (ЕНП), рано или късно могат да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, разрушавайки центристкото мнозинство, което подкрепи преизбирането ѝ, заяви съветникът.

Унгарският министър-председател, който е на власт от 15 години, ще се изправи пред битка за преизбиране догодина.

Европейската комисия заяви, че мерките за задържане на средства от Унгария произтичат от неспазването на законодателството на ЕС от страна на Будапеща, а не от политическа програма.