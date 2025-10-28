САЩ изключват от санкциите "Роснефт Германия"

Германското федерално министерство на икономиката и енергетиката (BMWE) потвърди във вторник пред агенция Ройтерс, че правителството на САЩ е дало писмено уверение, че германският бизнес на руската компания „Роснефт“ ще бъде освободен от новите енергийни санкции. „Роснефт Германия“ включва, наред с други компании, рафинерията PCK, която снабдява големи части от североизточната част на страната и Берлин с бензин, мазут за отопление и керосин.

Министърът на икономиката Катерина Райхе заяви, че САЩ са публикували „Писмо на утеха“ в понеделник вечерта, потвърждаващо, че дейностите на „Роснефт“ в Германия са напълно отделени от руската компания майка и следователно американските санкции не се прилагат за „Роснефт Германия“.

Дани Рутенбург, ръководител на работническия съвет на PCK, изрази облекчението си и заяви пред Berliner Zeitung:

„Това решение ни дава глътка въздух, поне в краткосрочен план. Сега обаче е важно федералното правителство да намери решение за бъдещата жизнеспособност на обекта и

запазването на работните места.“

Бертран Малмендие от Malmendier Legal, който представлява Rosneft Oil Company като адвокат, заяви пред Berliner Zeitung за решението:

„Окуражаващо е – и беше предвидимо предвид съществуващото доверие – че благодарение на подкрепата на BMWE, Rosneft Germany остава освободена от санкциите на САЩ. Всяко друго решение на американската администрация би било неразбираемо.“

Германия поиска разяснения от Вашингтон, след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкции, които забраниха на западните банки и клиенти да работят с руските петролни компании Роснефт и Лукойл. Германското правителство , подобно на адвоката на Роснефт Малмендиер, твърди , че рафинерията PCK, която е под германско попечителство от 2022 г., е „отделена“ от компанията майка, но в същото време е незаменима за доставките на гориво на страната.

Според Ройтерс, рафинерията PCK в Шведт представлява 12% от капацитета за преработка на гориво в страната. Роснефт Германия също така държи дялове в рафинерийската компания Bayernoil и Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG (Miro). PCK Schwedt е отговорен и за снабдяването на източния фланг на НАТО, Полша и косвено Украйна.

Канцлерът Фридрих Мерц вече изрази увереност в кулоарите на срещата на върха на ЕС, че „Роснефт“ в Германия няма да бъде засегната.

„Така че ще говорим за това с американците. Предполагам, че ще бъде предоставено и

съответно изключение за „Роснефт“, каза той. Въпросът е дали изобщо е необходимо изключение, защото правителството на САЩ уточни, че са засегнати само компании с руски дял от над 50 процента.

В понеделник Bloomberg съобщи, че Германия ще трябва да намери решение за дъщерните дружества на Роснефт в рамките на шест месеца. Наблюдатели, запознати с въпроса, обаче посочват, че Германия трябва да вземе дългосрочно решение как да се справи с енергийните доставки от Русия. Ако Роснефт бъде експроприирана от Германия, това би имало дългосрочни последици. В момента се проучва продажба на акциите на Роснефт.

Експроприацията обаче би могла да бъде по-икономически привлекателна за Роснефт от принудителната продажба на изключително ниска цена. В случай на експроприация, Роснефт би могла да съди германския данъкоплатец за значителни щети.

Транзакциите в рафинерийния бизнес обикновено се считат за много сложни. Например, Shell, която също държи дял в PCK Schwedt, наскоро се провали в опита си да се освободи от акциите си. Shell искаше да продаде своя 37,5-процентен дял на британската Prax Group и да излезе от рафинерията. Prax обяви фалит няколко месеца по-късно. Shell възнамерява да продължи с продажбите. Възможно е американски играчи да се включат. Наблюдателите обаче са критични към решение, което едновременно би направило Германия напълно зависима от американските доставчици за енергийни доставки и енергийна инфраструктура.

Лукойл обяви продажба на своите международни дъщерни дружества. Лукойл вече беше принудена да продаде рафинерията си в Сицилия през 2023 г. и сега планира да пусне на пазара няколко други големи рафинерии в Европа.