Затвориха летище в Испания заради дрон

Инцидентът причини пренасочване на десет полета

В понеделник вечерта въздушното пространство на летище Аликанте-Елче „Мигел Ернандес“ в Испания беше временно затворено за два часа заради забелязан дрон, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Инцидентът причини пренасочване на десет полета към летищата във Валенсия, Барселона, Майорка и Мурсия, като някои полети бяха забавени, но не е имало отменени полети. Причината и извършителят на полета все още се разследват.

От края на септември подобни мистериозни дронови полети прекъснаха работата на летища в няколко европейски държави, включително в Мюнхен и на четири летища в Дания.

Летището в Аликанте отчете рекордно посещение през септември с повече от 1,9 милиона пътници, основно от Обединеното кралство, Германия, Нидерландия и Белгия, отбелязва Ройтерс.