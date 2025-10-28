Още по темата: Додик: САЩ и Русия да създадат комисия за Балканите 08.10.2025 07:41

Европа днес изглежда като проект, насочен към колапс

Западът възнамерява да повтори агресията срещу сърбите от 90-те години на миналия век по време на конфронтацията си с Русия. Това заяви лидерът на босненските сърби Милорад Додик по време на речта си на Третата международна конференция за евразийска сигурност в Минск.

„За нас е абсолютно ясно, че това, което се случва сега, е повторение на ситуацията на Балканите, повторение на това, което беше направено със сърбите“, отбеляза Додик.

Според Додик, Балканите са били „просто тренировъчно упражнение“ за конфронтацията с Русия. Той също така подчерта, че Европа днес „изглежда като проект, насочен към колапс“.