Рационалността и евразийският диалог трябва да бъдат върнати

За да стане Европейският съюз (ЕС) отново по-силен, мирът трябва да бъде възстановен на континента възможно най-скоро, а рационалността и евразийският диалог трябва да бъдат върнати, заяви министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто в Минск, съобщава MTI.

Според изявлението на министерството, министърът е докладвал на панелна дискусия на Международната конференция за евразийска сигурност в Минск, че човечеството в момента живее в епоха на опасности и глобалната ситуация не е била толкова лоша от края на Втората световна война.

Той подчерта, че в света има съгласие за съществуването на сериозни предизвикателства, но вече няма съгласие как да се реагира на тях.

„Нашата западна политическа общност избра изолацията, прекратяването на диалога, прекъсването на комуникационните канали и налагането на „военни решения“. В кавички, защото това никога не са реални решения“, каза той. „Нашият отговор е съвсем различен. Вярваме, че настоящата глобална ситуация показва, че дипломацията трябва да се засили и да се води по-активен диалог от всякога. За нас прекъсването на комуникационните канали означава да се откажем от надеждата за мир и да дадем място на недоразумения.”

След това той смята, че Западът, за съжаление, прекалено политизира и прекалено идеологизира всичко, което е много опасно, докато позицията на унгарското правителство, от друга страна, се основава на здрав разум и рационалност.

Той напомни, че Унгария вече е загубила десетилетия в конфликта между Изтока и Запада по време на Студената война, в който е била на грешната страна, и затова страната ни е заинтересована от свързаност и глобално сътрудничество, основани на взаимно уважение и взаимна изгода.

Петер Сиярто подчерта, че Унгария е заинтересована от силен Европейски съюз (ЕС), което беше реалност неотдавна, когато политиката все още се основаваше на здравия разум, когато все още се говореше открито за евразийска икономическа и търговска зона, когато основата за растеж все още беше комбинацията от напреднали западни технологии и евтини източни енергийни източници.

„Всичко обаче се промени днес. Здравият разум е заменен от идеологическо и политическо прегряване. ЕС се изолира стъпка по стъпка от основните играчи в световната икономика“, каза Сиярто.

След това той засегна изключително неизгодното тарифно споразумение със Съединените щати, което беше „най-лошата сделка на века“ за Европа, и същевременно разкритикува митата, наложени на китайската индустрия за електрически автомобили.

Той също така осъди изолацията на ЕС от Русия като част от неуспешната му политика на санкции и се оплака, че общността се е изолирала и от континента на бъдещето, Африка, като е смесила „идеологическа лудост“ с практически въпроси, като икономическите.

„Политиката на изолация има опустошителен ефект върху Европа. Днес конкурентоспособността на европейската икономика намалява. От три години и половина в сърцето на континента бушува война. А в западните страни незаконната миграция води до социално напрежение, бандитски войни и съвременен антисемитизъм“, добави още Сиярто.