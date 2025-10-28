Унгария планира нов антиукраински блок с Чехия и Словакия (Обзор)

Будапеща иска да засили политическите си съюзи в Брюксел, казва съветник на Орбан

Следващият Вишеградски алианс ще има трима, а не четирима членове

Доналд Туск, е твърдо проукраински настроен и е малко вероятно да влезе в какъвто и да е съюз с Орбан

Унгария се стреми да обедини сили с Чехия и Словакия, за да сформира скептичен към Украйна съюз в ЕС, заяви пред POLITICO висш политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан.

Орбан се надява да се обедини с Андрей Бабиш, чиято дяснопопулистка партия спечели последните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да съгласуват позициите си преди срещите на лидерите на ЕС, включително провеждането на срещи преди срещата на върха, каза помощникът.

Въпреки че изграждането на солиден политически съюз все още е далеч от реалността, формирането му би могло значително да възпрепятства усилията на ЕС да подкрепи Украйна финансово и военно.

“Мисля, че това ще се случи - и ще бъде все по-видимо”, каза политическият съветник на премиера Балаж Орбан, когато беше попитан за потенциала на скептично настроен към Украйна съюз да започне да действа като блок в Европейския съвет.

“Това проработи много добре по време на миграционната криза. Ето как можехме да се съпротивляваме”, каза той за така наречената Вишеградска четворка, съставена от Унгария, Чехия, Словакия и Полша, по време, когато евроскептичната партия “Право и справедливост” беше на власт във Варшава след 2015 г.

Тогавашният полски премиер Матеуш Моравецки поведе кампанията като най-големият член на алианса, като групата “В4” насърчаваше про-семейни политики, както и силни външни граници за ЕС, и се противопоставяше на всяко задължително преместване на мигранти между страните членки. Вишеградската четворка се разпадна след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, тъй като Полша застъпваше “ястребови” позиции спрямо Москва, а Унгария зае противоположната позиция.

Нов Вишеградски алианс ще има трима, а не четирима членове. Настоящият дясноцентристки премиер на Полша, Доналд Туск, е твърдо проукраински настроен и е малко вероятно да влезе в какъвто и да е съюз с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче повториха гледните точки на унгарския лидер за Украйна, призовавайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск. Бабиш беше критикуван за публичния си скептицизъм относно подкрепата за по-нататъшна европейска помощ за Киев, като настоящият външен министър на Чехия предупреди в интервю за POLITICO, че Бабиш ще действа като “марионетка” на Орбан на масата на Европейския съвет.

Въпреки това може да отнеме известно време, за да се реформира която и да е версия на Вишеградския алианс. Въпреки че беше преизбран за министър-председател на Словакия през 2023 г., Фицо не се съюзи официално с унгарския лидер по конкретни политически области. Бабиш все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията си на изборите.