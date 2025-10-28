Германската армия ще похарчи огромна сума за арсенал от крилати ракети

Още по темата: В Германия започнаха да продават домашни бункери 26.10.2025 17:15

Берлин предлага също да инвестира 4,2 млрд. евро в 14 батерии за противовъздушна отбрана

Страната подготвя огромна покупка на военно оборудване на стойност 377 милиарда евро, включително 400 крилати ракети Tomahawk Block VB, способни да достигнат Москва.

Германия се готви да похарчи 377 милиарда евро за военно оборудване, включително арсенал от крилати ракети, способни да достигнат Москва, според изтекла информация за списъка с покупки, съобщава The Times.

Бюджетът за отбрана на страната, който е изключен от конституционните ограничения за публичното заемане, нараства бързо и се очаква да достигне 3,5% от националния БВП до 2029 г., или около 152 милиарда евро годишно.

Документът за планиране на доставките, за който за първи път съобщи Politico, сочи, че вече започват да се очертават победителите и губещите, въпреки че предложенията ще трябва да бъдат одобрени от бюджетната комисия на Бундестага, преди да бъдат превърнати в поръчки.

Най-привлекателният елемент е предложението за закупуване на 400 крилати ракети Tomahawk Block VB и три пускови установки Typhon от САЩ. Ракетите имат максимален обсег от над хиляда мили, достатъчен, за да достигнат западната част на Русия от източна Германия, а министърът на отбраната Борис Писториус от месеци се опитва да получи разрешение от Пентагона за вносът им.

Противовъздушната отбрана е ясен приоритет, като се планира да бъдат закупени 561 от новите бронирани оръдия Skyranger 30 за унищожаване на дронове от Rheinmetall, най-големия производител на оръжие в страната, който ще бъде най-големият бенефициент на програмата за доставки с общо около 88 милиарда евро продажби.

Берлин предлага също да инвестира 4,2 млрд. евро в 14 батерии за противовъздушна отбрана Iris-T SLM, произведени в Германия, и близо 700 съответни ракети за прехват. Смята се, че системата със среден обсег, която може да поразява цели на разстояние до 25 мили, се е доказала добре в Украйна, където една батерия наскоро заяви, че е свалила осем руски крилати ракети за 30 секунди. Има някои предположения, че тя може дори да унищожава балистични ракети.

Други 14 млрд. евро са заделени за сателити и други технологии, свързани с космоса, област, в която европейските членове на НАТО са станали силно осъзнати за своята зависимост от САЩ. Около 9,5 млрд. евро от тази сума ще бъдат инвестирани в констелация от ниска орбита, която теоретично ще осигури неуязвими комуникации за войниците на земята.