В Германия започнаха да продават домашни бункери

Домашни бункери ще бъдат пуснати в продажба скоро в Германия.

На фона на нарастващите опасения от евентуален директен военен конфликт с Русия, в страната се появи първият „домашен бункер“, съобщава Bild.

Компактното, защитено убежище, предназначено за самодостатъчен живот до една седмица, скоро ще бъде достъпно за закупуване директно от магазините за градински принадлежности.

Прототипът от 16 квадратни метра е изработен от стоманобетон и има стени с дебелина 20 сантиметра. Разполага с четири сгъваеми легла, тоалетна, душ, кухненски бокс и екран, симулиращ гледка от прозорец. Осветлението може да се регулира по цвят и яркост.

Както каза пред изданието Марио Пайде, ръководител на BSSD Defence и разработчик на проекта, конструкцията може да издържи на удари от дронове, мини и дори 107-милиметрови снаряди.

Когато е инсталиран на дълбочина от няколко метра под земята, бункерът може да предпази дори от последиците от ядрена експлозия, стига епицентърът й да не е по-близо от 20 километра.