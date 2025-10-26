Какво представлява руската ракета "Буревестник"?

"Уникално оръжие с междуконтинентален обсег"

Лети много по-далеч и по-дълго от ракетите с традиционните турбореактивни двигатели

Президентът Владимир Путин днес заяви, че Русия е тествала ядрената си крилата ракета "Буревестник", предаде Ройтерс.

Ето някои ключови факти за оръжието.

- 9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

- Путин, който за първи път разкри проекта през март 2018 г., заяви, че тя има неограничен обсег и може да избегне американските противоракетни системи. Но някои западни експерти поставят под съмнение нейната стратегическа стойност, като твърдят, че тя няма да добави способности, които Москва вече не притежава, и може да излъчва радиация по траекторията си на полет.

- Путин заяви днес, че оръжието е уникално. Висшият руски генерал Валерий Герасимов, началник на генералния щаб на руските въоръжени сили, съобщи на Путин, че при теста на 21 октомври ракетната система е изминала 14 000 км и е прекарала във въздуха около 15 часа. Той заяви, че тя се задвижва с ядрена енергия, може да преодолее всяка противоракетна отбрана и има неограничен обсег.

- Ядреното й задвижване е проектирано така, че да й позволява да лети много по-далеч и по-дълго от ракетите с традиционните турбореактивни или турбовентилаторни двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би й позволило да "се мотае“ по-дълго време, преди да удари целта. "Инициативата за ядрена заплаха"( Nuclear Threat Initiative), американска нестопанска организация за сигурност, заяви, че ракетата би могла потенциално да остане във въздуха в продължение на дни: "В експлоатация "Буревестник" ще пренася ядрена бойна глава, ще обикаля земното кълбо на ниска височина, ще избягва противоракетната отбрана и ще следва терена; и ще доставя бойната глава/глави на трудно предвидимо място (или места)", се казва в доклад от 2019 г.

- Някои западни експерти твърдят, че подзвуковата скорост на "Буревестник" би направила ракетата забележима и че колкото по-дълго остава във въздуха, толкова по-уязвима става. В отговор на това руският военен експерт Алексей Леонков написа през 2019 г., че ролята на "Буревестник" ще бъде да елиминира "остатъците" от командните пунктове, военните бази, фабриките и електроцентралите на врага, след като Русия вече е изстреляла междуконтинентални балистични ракети, като до този момент системите за противовъздушна отбрана на противника няма да са в състояние да ги спрат. Той заяви, че "Буревестник" ще "върне страните агресори в каменната ера", като довърши унищожаването на тяхната военна и гражданска инфраструктура.

- Международният институт за стратегически изследвания, цитирайки специализирано руско военно списание от 2021 г., заяви, че "Буревестник" ще има теоретичен обсег до 20 000 км, така че може да бъде базиран навсякъде в Русия и да поразява цели в САЩ.

- Същото руско списание посочи, че теоретичната височина на полета на ракетата е само 50 до 100 метра, което е много по-ниско от тази на конвенционалната крилата ракета, което би затруднило откриването ѝ от радарите за противовъздушна отбрана.

- Доклад от 2020 г. на Националния център за въздушно-космическо разузнаване на Военновъздушните сили на САЩ сочи, че ако Русия успее да въведе в експлоатация "Буревестник", това ще даде на Москва "уникално оръжие с междуконтинентален обсег".

- Експертите оценяват, че тя ще бъде извеждана в полет с малка ракета на твърдо гориво, която ще задвижва въздух в двигател, съдържащ миниатюрен ядрен реактор. Прегрят и вероятно радиоактивен въздух ще бъде изхвърлян, осигурявайки тяга напред.

- "Буревестник" има лоши резултати от тестовете с многобройни неуспехи в миналото, според западни експерти. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море, а американски разузнавателни източници заявиха, че подозират, че това е било част от тест на „Буревестник“. Путин връчи на вдовиците на загиналите най-високите държавни награди, като заяви, че оръжието, което разработват, няма аналог в света, въпреки че не го назова. Путин обяви успешен тест на ракетата през октомври 2023 г.

- Двама американски изследователи заявиха през 2024 г., че са идентифицирали вероятното място за разполагане на ракетата, до съоръжение за съхранение на ядрени бойни глави, наречено "Вологда-20" или "Чебсара".

Мястото се намира на 475 км северно от Москва.

(от БТА)