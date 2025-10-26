Летяла 15 часа: Русия извърши тест на крилата ракета с ядрен двигател „Буревестник“, съобщи Путин

Русия извърши изпитание на новата крилата ракета с ядрен двигател и глобален обсег „Буревестник“, способна да носи ядрена бойна глава, съобщи президентът Владимир Путин по време на посещение в един от пунктовете за управление на Обединената групировка войски. Ракетата има неограничен, глобален обсег.

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, каза, че ракетата е изминала 14 000 км и е прекарала във въздуха около 15 часа.

"Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът й. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът на възможностите й", докладва Герасимов.

Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета й може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на новото оръжие във въоръжените сили.

Според данни на американското разузнаване, цитирани от Инициативата за ядрена заплаха (Nuclear Threat Initiative), Русия е провела най-малко 13 изпитания на "Буревестник" между 2017 и 2019 г., от които само две са били частично успешни, както и поне две след това. Последното изпитание беше проведено през 2023 г.

През август 2019 г. имаше експлозия на военен полигон близо до Северодвинск, близо до село Ньонокса (Архангелска област). Веднага след инцидента в региона са регистрирани кратки пикове на радиационния фон.

Министерството на отбраната и корпорацията „Росатом“ заявиха по това време, че на полигона е експлодирал ракетен двигател с течно гориво, който е използвал радиоизотопен източник на захранване. Експертите обаче заключиха, че е избухнала ракета „Буревестник“.

Експлозията уби седем специалисти – служители на „Росатом“ и Министерството на отбраната. Петима от тях са починали веднага, а двама - по-късно от остра лъчева болест. След експлозията Русия временно е преустановила изстрелванията.