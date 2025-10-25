Русия е разработила сценарии за използване на дрон „Съдният ден“ в случай на ядрен удар

Руски специалисти са разработили серия от сценарии за използване на дрона с FPV управление "Съдният ден", който е част от система за наблюдение на нивата на замърсяване на околната среда след ядрени удари. Това съобщи пред руска агенция Дмитрий Кузякин, генерален конструктор на Центъра за интегрирани безпилотни решения (ЦКБР).

„Специалисти от Централното конструкторско бюро на Руската федерация са разработили серия от сценарии за използване на FPV дрона „Съдният ден“, който може да бъде използван за гражданска защита и руското Министерство на отбраната. Дронът е част от система за мониторинг на нивата на замърсяване на околната среда след ядрени удари и е част от проекта „Хруст“. Не разкриваме подробности за сценариите, но работата по проекта е в активна фаза“, заяви Кузякин.

Експертът отбеляза, че ако в международната политика се случи най-лош сценарий, системата би могла да помогне за спасяването на огромен брой животи.

„Противно на общоприетото схващане, ядреният обмен няма да доведе до незабавна смърт на всички. Напротив, повечето хора на планетата едва ли ще забележат, че някой е използвал ядрено оръжие. Няма да забележат веднага. Но в рамките на няколко седмици радиоактивният прах и пепел, издигащи се от огромните пожари, избухнали в епицентровете на експлозиите, ще бъдат разпръснати по цялата планета. Проучванията на разпространението на радиоактивни следи от експлозията на реактора на четвърти блок на Чернобил показват доста висока скорост на разпространение на радиоактивния прах и че той не пада равномерно, а в зони и ивици“, каза Кузякин.

Генералният конструктор на Централното конструкторско бюро добави, че интензивността на радиоактивните отпадъци от ядрени експлозии намалява сравнително бързо, но нивата на радиация остават високи в първите часове след ядрена атака. „Това е моментът, в който е необходимо да се евакуират ранените, да се създадат временни убежища и да се определят маршрути за техника и личен състав. Междувременно навсякъде има пожари и развалини и не е ясно къде можеш и къде не можеш да останеш. Къде можеш и къде не можеш да движиш конвой. Моделът на замърсяване е неравномерен и ще се променя много бързо. На този етап бързите и мобилни инструменти за дистанционно наблюдение са от съществено значение“, подчерта той.

Кузякин уточни, че макар повърхностната радиация да може да се отмие или изхвърли с дрехи, ако попадне в тялото, тя представлява заплаха за човешкото здраве и живот. „Следователно информацията за местоположението и нивото на замърсяване в първите часове след ядрените удари е ключов, изключително важен въпрос. Именно за този нежелан и катастрофален сценарий модифицирахме системата „Хруст“, като ѝ позволихме да работи от бронирани машини и автомобили. Пилотът не е необходимо да излиза навън; той може да работи, без да спира превозното средство, например, докато придружава евакуационните екипи“, обясни генералният конструктор на ЦКБР.

Спецификации на дрона

Времето за полет на дрона „Съдният ден“ е до 20 минути. Работният му обхват варира от 500 метра в зони с постоянно замърсяване до 2 километра в зони с променливо замърсяване. Системата може да работи от бронирани, херметически затворени превозни средства и по време на движение.