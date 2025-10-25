Балистична атака срещу Киев: Пожари, повредени къщи и автомобили

Руснаците удариха Киев с балистични ракети в нощта на 25 октомври. В резултат на обстрела бяха регистрирани пожари и повредени сгради.

Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на телеграмата на кмета на Киев Виталий Кличко и канала на ръководителя на Киевската градска държавна администрация Тимур Ткаченко.

Тази вечер в 03:51 ч. в Киев беше обявена въздушна тревога. Причината за тревогата беше заплаха от балистика, след което Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна регистрираха високоскоростни цели, насочващи се към столицата.

След това в Киев се чуха серия от експлозии и започнаха да се появяват първите данни за последствията от атаката.

Според предварителни данни, последствията от вражеското нападение са регистрирани в поне два района - Днепровски и Деснянски.

„Пожари в районите Дарница и Деснян. Предварително горят нежилищни сгради и автомобили“, написа Виталий Кличко в 04:14.

Същевременно градският управител Тимур Ткаченко информира, че според предварителни данни атаката е довела до пожари на няколко места в левобережната част на града.

Кметът на Киев написа, че броят на жертвите се е увеличил до 6, а сега до 8 души. Трима от тях са хоспитализирани от лекари в медицинските заведения на града.