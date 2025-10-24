Русия обяви нови завоевания в Украйна, превзети са още четири села

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов инспектира т.нар. Южна групировка на войските, сражаващи се в Украйна и беше информиран за ситуацията на бойното поле, съобщи днес Министерството му, цитирано от Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия добави, че силите на Кремъл са превзели още четири села в Украйна: Дронивка и Промин - в Донецка област, Болохивка - в Харковска област и Злагода - в Днепропетровска област.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информациите от бойното поле в Украйна по независим път.