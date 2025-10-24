Санкциите срещу Русия: Възможности и рискове за световната икономика

Наложените върху Русия санкции ще предизвикат въпроси и притеснения у българите, особено по отношение на цените на горивата. Това коментира журналистът Чавдар Стефанов по Nova News.

„Санкциите ще накарат хората да се питат какво ще се случи с бензина. Що се отнася до туризма – руски туристи у нас почти няма. Санкциите обаче засягат около три четвърти от износа на Русия. Това са първите рестрикции, насочени конкретно към корпорации и глобални играчи“, заяви Стефанов.

Той допълни, че президентът Владимир Путин смята, че страната му ще издържи на натиска, тъй като енергийният сектор остава стабилен. В същото време руският лидер отново отправил заплахи в случай, че Украйна получи ракети с по-голям обсег.

Журналистът отбеляза още, че компанията „Лукойл“ е предприела превантивни мерки.

„Корпорацията измести част от персонала си в Дубай, а офиса ѝ в Женева засега остава, но тенденцията е и той да бъде преместен. За България най-доброто решение е продажбата на рафинерията“, посочи Стефанов.

Преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев също коментира международния контекст, като посочи, че срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин остава в дневния ред, макар и без фиксирана дата.

„Президентът Володимир Зеленски предприема активно външнополитическо турне в Европа и успя да осигури важна военна помощ за Украйна“, каза още той.

Финансистът Левон Хампарцумян подчерта, че санкциите ще имат ефект, но не бива да се очакват шокови последици за българската икономика.

„Никой не е забранил на банките да работят с ‘Лукойл’, защото вторичните санкции все още не са задействани. Това е ‘ядрената’ опция, но засега я няма. Америка пази себе си с тези мерки. Всяка банка с международни операции и сделки в долари няма да рискува да ги наруши“, обясни той.

По думите му, до 21 ноември ще бъдат извършени много транзакции в аванс, за да се избегнат бъдещи затруднения.

„България трябва да си купи още малко време – отлагане на мерките, смяна на собствеността върху ‘Лукойл’, натрупване на резерви и сключване на сделки. Така икономиката ни няма да пострада повече от руската“, каза Хампарцумян.

Стефанов допълни, че Китай е най-големият печеливш от войната в Украйна, което според проф. Станчев е и една от причините Тръмп да търси среща със Си Дзинпин.