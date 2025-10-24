15 самолета прелетяха в група от Москва до Нижни Новгород: Подготвя ли Путин евакуацията си?

Общо 15 самолета на руските ВВС, включително Илюшин Ил-76МД, Ил-62МК, Ил-96-400ВВИП, Туполев Ту-214ПУ и Антонов Ан-148, излетяха почти едновременно от района на Москва (около 09:00 Централно европейско време), насочвайки се на изток към Нижни Новгород, пише Newsweek.

След около половин час полет всички самолети се обръщат към Москва, което предполага координирана тренировъчна мисия.

Предвид вида на въпросния самолет - обикновено използван за VIP транспорт или стратегически товарни операции - тази дейност може да бъде свързана с евакуационно упражнение или преместване на командването в случай на конфликт.

Подобни синхронизирани полети с участието на толкова много VIP и транспортни самолети са изключително редки, дори за руските ВВС.