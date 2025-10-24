Моментът, в който дрон поразява жилище край Москва, сред ранените е и дете (ВИДЕО)

Видео показва момента, в който дрон удари сграда в град Красногорск, на около 20 км от центъра на Москва. Петима души, включително едно дете, са ранени, съобщи губернаторът Андрей Воробьов.

Според информацията, дронът е проникнал в апартамент. Четирима от пострадалите са настанени в болница, пише Ройтерс.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските подразделения за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили 111 украински дрона, включително един над Московска област.

Ройтерс потвърди местоположението на инцидента, като съпостави постройките, пътищата и паркингите със сателитни изображения и файлови данни. Губернаторът на Московска област отбеляза в Телеграм, че жилищната сграда е сериозно повредена.

Украйна провежда акция с дронове срещу руски енергийни обекти от над три месеца, като целта е да се наруши доставката на нефт и други ресурси в Русия. Висш украински командир от 14-и полк за дълбоки удари заяви пред Ройтерс, че дроновете могат да достигат до 2 000 км.

От началото на август Украйна е атакувала над 60 руски енергийни обекти, причинявайки значителни щети и нарушавайки потока на ресурси през голямата руска тръбопроводна система.

Русия от своя страна използва дронове за удари срещу украинската енергийна инфраструктура с цел да прекъсне отоплението през зимата. Киев се фокусира върху удари по стратегически обекти в Русия, смятайки, че това е най-ефективният начин за постигане на предимство.