Захарова: Западът е започнал информационна кампания за отменяне на срещата между Русия и САЩ

Страните от Запада са стартирали мащабна информационна кампания за отменяне на руско-американската среща в Будапеща. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по време на сесията „Медии, нови медии и дипломация: предизвикателства и възможности“ в рамките на VIII Глобален форум на младите дипломати, съобщиха руски медии.

„През последните няколко дни буквално станахме свидетели на информационна атака, включваща всичко: Изкуствен интелект, традиционни медии и кореспонденти, свързани с преговорите, които трябваше да се проведат в Будапеща. Страните се бяха договорили и се подготвяха за срещата, – каза тя. – Но бе стартирана такава информационна кампания, която създаваше у хората по целия свят усещането, че всичко уж води до отменянето ѝ. Хората би трябвало преди да вземат собствено решение да се съгласят с идеята, че тези преговори не са нужни, няма да се състоят, че нещо трябва да им се случи, и това масово обхвана целия свят.“