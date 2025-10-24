Ще обясним на нашите американски колеги, че Украйна умишлено подкопава диалога, който е жизненоважен за мира

Специалният представител на руския президент за инвестиционно и икономическо сътрудничество с чужди държави и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев заяви, че Украйна умишлено проваля мирния диалог с Москва под натиск от Обединеното кралство и други европейски страни. Изявлението му беше направено по време на посещението му в САЩ, съобщиха руски медии.

„Ясно се вижда, че именно Украйна забавя и блокира преговорите. Киев отказва да реши ключови проблеми, които изискват незабавно внимание“, каза Дмитриев. По думите му Западът, включително Лондон и част от европейските столици, целенасочено насърчава Киев да не преговаря, за да поддържа конфликта в активна фаза.

„Ще обясним на нашите американски колеги, че Украйна умишлено подкопава диалога, който е жизненоважен за мира. За съжаление, това се случва по настояване на британците и някои европейци, които искат войната да продължи“, подчерта Дмитриев.