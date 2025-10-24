Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море

Бомбардировачите са били придружавани от самолети Су-35С и Су-30СМ

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са способни да носят ядрено оръжие, извършиха рутинен патрулен полет над неутралните води над Японско море, съобщиха руски медии, позовавайки се на Mинистерството на отбраната.

"Стратегическите бомбардировачи Ту-95МС изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета беше повече от 11 часа“, заявиха от ведомството.

Бомбардировачите са били придружавани от самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия.

Изтребители от чужди държави ескортираха бомбардировачите на различни етапи от мисията, отбеляза министерството.