Руски власти предприемат стъпки за изпращане на хиляди цивилни резервисти на активна военна служба, но обещават, че те няма да бъдат изпратени в Украйна да се бият, пише Newsweek.

Владимир Цимлянски, заместник-началник на Главно управление за организация и мобилизация на Генералния щаб на руския флот, издаде заповед мъжете, които са били вербувани и са служили в армията и които в момента са цивилни, да бъдат подложени на задължителна „мобилизация“.

Заявената цел би била „да се защитят стратегически важни инсталации“.

На пресконференция в Москва Цимлянски увери, че държавните власти не мобилизират мъже, които да бъдат изпратени в Украйна за участие в бойните действия, според Kyiv Post.

Те трябва да служат като сили за сигурност в отговор на засилените заплахи от украински дронове срещу руските цивилни райони. Те ще останат на територията на Руската федерация и тяхната мисия ще бъде да „осигуряват тила“, каза той.

Съгласно законодателството, бивши цивилни все още могат да бъдат изпращани да се бият в Курска област на Русия, където украинските сили държат анклав от територията на Руската федерация, или в Белгородска или Брянска област на Русия, където украинските сили извършват нападения през международната граница от години.

Според няколко свидетелства, веднъж попаднал в поделение, руски военнослужещ често е изправен пред силен натиск от страна на командването си да се запише като войник по договор, което го прави подходящ за командване в Украйна.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършват стотици атаки ежедневно срещу руски военни цели и военна инфраструктура, някои от които на разстояние до 2000 километра.

От края на юли приоритетни цели на Украйна са инфраструктурата на руската енергийна промишленост и производството на оръжия и боеприпаси.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов обяви на 13 октомври, че руската политика за военна служба ще се промени от двугодишно наборно набиране на отговарящи на условията 18- и 19-годишни към стратегия за „непрекъсната мобилизация“, която позволява на властите да набират мъже на военна служба или да мобилизират избрани резервисти на постоянна основа.

Путин обявява задължителна мобилизация, но без да обявява война на Украйна

Промяната легализира набирането и призоваването на новобранци и обучени резервисти, без да разширява задълженията за принудителна военна служба за млади хора или да уведомява десетки хиляди цивилни резервисти, че ще бъдат принудени да се върнат на военна служба.

Руският президент Владимир Путин никога официално не е признавал, че нахлуването в Украйна е война, което прави комуникацията относно задължителните мобилизации много трудна.

Белоусов заяви, че промените в закона за мобилизацията са необходими за подобряване на националната сигурност на Русия и по време на обявяването не направи пряко споменаване на руските загуби в бойните действия в Украйна.

В оценка от 13 октомври на новия руски мобилизационен план и доклад от 14 октомври за руските жертви, базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) заяви, че целта на Кремъл е да намери заместници на убитите и ранените войници.

„Измененията ще позволят на Русия да разполага резервисти в мирно време, разширявайки действащото законодателство, което позволява на Русия да разполага резервисти само по време на мобилизация или военно време. Това позволява на Кремъл да ангажира резервисти във войната си в Украйна“, пише ISW.