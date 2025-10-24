Още по темата: Медведев: Тръмп е поел по пътя към война с Русия 23.10.2025 11:27

Русия е допринесла решително за разгрома на нацистка Германия

Призивите от Берлин германската армия да се превърне в най-силната на евразийския континент са безотговорни. Това каза руският външен министър Сергей Лавров във видеообръщение към участниците в церемонията по откриването на 8-ия Глобален форум на младите дипломати, отбелязвайки, че почти всички членове на Европейския съюз (ЕС) и НАТО са се обединили, за да нанесат стратегическо поражение на Русия, съобщават руски медии.

Лавров припомни, че 2025 г. се навършват 80 години от Победата във Втората световна война и Великата отечествена война, както и 80-годишнината от основаването на Организацията на обединените нации (ООН).

„Значението на тези епохални събития за целия следвоенен световен ред не може да бъде надценено“, подчерта той.

Руският външен министър припомни, че Русия е допринесла решително за разгрома на нацистка Германия, която обедини практически цяла Европа по това време под свое знаме. Той отбеляза, че това не може да се забрави дори сега, когато Германия отново започва да предлага да направи германската армия най-силната на континента и когато почти всички страни от ЕС и НАТО отново са се обединили, за да нанесат стратегическо поражение на Русия, като започнат война срещу нея чрез нацисткия режим, който беше незаконно установен с преврат през февруари 2014 г.

Лавров подчерта, че Русия, като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и най-голямата евразийска сила, е напълно наясно със своята специална отговорност за поддържане на международния мир и сигурност. Той заяви, че Руската федерация продължава усърдно да работи за създаването на по-справедлив многополюсен световен ред, който трябва да се основава на принципите на Устава на ООН в тяхната цялост, пълнота и взаимовръзка и трябва да отчита културното и цивилизационното многообразие на съвременния свят, както и правото на народите самостоятелно да определят своите модели и пътища на развитие.

Според Лавров, за тези цели Русия обединява усилията си със своите съюзници и стратегически партньори, представляващи по-голямата част от света.