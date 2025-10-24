Кремъл: Русия ще отговори на новите санкции в съответствие със собствените си интереси

Още по темата: Медведев: Тръмп е поел по пътя към война с Русия 23.10.2025 11:27

Ние не действаме предимно срещу никого

Русия ще отговори на новите западни санкции в съответствие с националните си интереси, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„В момента анализираме наложените и оповестени санкции. И, разбира се, ще направим това, което най-добре обслужва нашите интереси. Това е най-важният аспект от нашите действия“, подчерта Песков. „Ние не действаме предимно срещу никого; действаме в наша собствена полза. Това ще правим“, заяви Песков.

19-ият пакет от ограничения на Европейския съюз (ЕС), който влиза в сила на 24 октомври, включва забрана за банкови транзакции с няколко руски банки, за износ на десетки категории европейски стоки за Русия, за закупуване на втечнен природен газ (LNG) и за предоставяне на туристически услуги на европейски граждани, желаещи да посетят Русия. Санкции са наложени на 117 чуждестранни танкера, превозващи руски петрол на пазарни цени, въпреки опитите на ЕС и Г-7 да наложат ценови таван. Още над 60 физически лица и компании от Русия и нейните съюзници са добавени към черния списък на ЕС.