Екипаж на изтребител-бомбардировач Су-34, разположен от руската Южна група войски, унищожи временен пункт за разполагане на подразделение на украинските въоръжени сили, използвайки бомби, оборудвани с универсален модул за планиране и корекция. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 на Въздушно-космическите сили извърши атака срещу личния състав и пункта за временно разполагане на подразделение на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка войски“, се казва в изявлението.

След като разузнаването потвърди унищожаването на целта, екипажът на изтребителя-бомбардировач се върна благополучно на летището за излитане.