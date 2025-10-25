Путин поръчва партида ракети „Калибър“ с ядрени глави: Той иска да се върне в бойна готовност в Черно море

Руското конструкторско бюро „Новатор“ е получило задачата да произведе партида от 56 ракети 3М-14С, вариант, предназначен да носи специална бойна глава, способна да носи ядрено оръжие, пише Newsweek.

Според документи за военни поръчки, до които е получило достъп украинското издание „Военен“, руското Министерство на отбраната е поръчало 56 крилати ракети 3М-14С от семейството „Калибър“ със „специална бойна глава“.

3M-14S е вариантът „Калибър“ с ядрено оръжие. Ракетите ще бъдат доставени от конструкторското бюро „Новатор“, което е под санкции от 2022 г. Крайният срок за доставка на ракетите е 2026 г.

Очаква се цената на продукта да се увеличи по време на производствения период, вероятно поради колебанията във валутните курсове, до между 175-190 милиона рубли или приблизително 2-2,3 милиона долара.

Този стратегически подход позволява координирани атаки, значително увеличава вероятността за унищожаване на цели и застрашава вражеската отбрана.

Според военни анализатори, доставката на нови ракети „Калибър“ с ядрени глави може коренно да промени баланса на силите в Черно море и съседните региони.

Те могат да бъдат изстрелвани от различни кораби, включително надводни кораби и подводници. Използват комбинация от инерционни системи за насочване, TERCOM, GPS и активен радар в терминална фаза.

Това са варианти на морските ракети 3М14 „Калибър“, подобни на американските „Томахоук“, и могат да се използват от руски фрегати, корвети, малки ракетни кораби и подводници с приблизителен обхват „около 1500 до 2500 км“.

Според Militaryi, те понякога се изстрелват от руския Черноморски флот от Новоросийск.

Този впечатляващ обхват позволява на руския флот ефективно да атакува цели, разположени във вътрешността на страната, в Централна и Западна Европа.

Русия засилва ядрената си триада

Руското Министерство на отбраната е подписало два големи договора за доставка на 450 ракети между 2025 и 2026 г. Цената им е 2 милиона долара за бройка.

Едно от най-масовите оръжия е ракетата 9М728 „Искандер-К“, част от едноименната наземна система. Тази крилата ракета, с обсег от около 500 километра, носи бойна глава от 480 килограма.

През 2024-2025 г. руското Новоросийско конструкторско бюро е получило поне две поръчки за 303 ракети от този тип. Цената на продукта е 1,5 милиона долара за бройка.

Руското Министерство на отбраната поръча за първи път партида модернизирани ракети 9М729, с обхват над 2000 км.

Появата им доведе до обвинения в нарушаване на Международния договор за ядрените сили със среден обсег на действие на Русия, което доведе до прекратяването му през 2019 г.

Поради по-голямата си дължина, те не са съвместими с оригиналната ракетна система, затова за тях е създадена отделна версия на пусковата установка „Искандер-М1“.

През 2025 г. за руската армия са сключени договори за доставка на 95 ракети от този тип.

Руската триада се допълва от крилатата ракета Х-101 за самолети, известна още като „Изделие 504АП“.

Сред другите руски крилати ракети, тя има най-голям обсег, надхвърлящ 2500 км, използва стелт технологии и има по-усъвършенствана система за управление на полета, която се ориентира в терена с помощта на сателитни сигнали, надхвърляйки стандартите в летателната програма.

Руската армия е поръчала над 500 от най-мащабните оръжия за дълбоководни удари

Ракетата е едно от най-масовите дълбоководни оръжия в руско-украинската война. Нейни носители са стратегическите бомбардировачи Ту-95СМ (МСМ) и Ту-160.

През 2024 г. руското конструкторско бюро „Радуга“ получи няколко договора за производството на 525 ракети, като цената на всяка ракета се оценява на 2 милиона долара за бройка.

Руското Министерство на отбраната вече е договорило 700 ракети от този тип за 2025 г. Още 30 ракети са поръчани за 2026 г.