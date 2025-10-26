Как звездите от „Далечен град“ борят стреса и умората

Гмуркане, музика, коли са част от хобитата на турските артисти

Турският сериал „Далечен град“ донесе световна слава на много талантливи актьори, а техните почитатели биха искали да знаят с какво се занимават любимците им от екрана в свободното си време и какви хобита имат.

В „Далечен град“ Гонджа Джиласун играе властната Садакат Албора. Гледайки героинята ѝ в сериала, някои зрители предполагат, че Джиласун е също толкова студена и жестока и в реалния живот. Но това изобщо не е вярно. 59-годишната турска актриса води много активен начин на живот. Тя никога не може да седи мирно и е сред хората, които наричат ​​майстори на всички занаяти. Гонджа може да шие, плете, язди кон и има завидни умения по фехтовка. Но едно от основните хобита на турската звезда е гмуркането и пътуването. Миналото лято Джиласун успява да сбъдне дългогодишната си мечта и прави скок с парашут. Говорейки за събитието, турската актриса отбелязва, че е много трудно да опише всички емоции, които е преживяла, и затова ще скочи отново.

Озан Акбаба играе Джихан Албора в популярния сериал. В интервю актьорът отбелязва, че той и неговият герой имат нещо общо: и за двамата семейството винаги е на първо място. Акбаба е творческа личност, която вижда красота навсякъде. Основното хоби на турския актьор е дърворезбата. Вкъщи Озан има собствена работилница, където изработва масички за хранене и кафе, както за себе си, така и за продажба. Друга страст на турската звезда са колите - тунингът и състезанията с тях. Между другото, през 2022 г. Акбаба става сценарист на филма "Анка" и закупува, реставрира и модифицира кола специално за филма. Турският актьор е запален и по музиката - свири на няколко инструмента и дори пише свои собствени песни.

Синем Юнсал е в ролята на Аля Албора. Тя вярва, че най-хубавото време е прекарано с приятелите и семейството. Самата Синем работи много и предпочита когато е свободна да чете. Любимият ѝ автор е Стефан Цвайг, а любимата й книга е „Страх“. Юнсал също смята йогата за свое основно хоби. Според турските медии друго любимо занимание на Синем е вегетарианството. Актрисата обаче не смята отказването от месо за хоби; за нея това е истинска житейска философия, към която отдавна се придържа.

„Далечен град“ не е първият проект на Атакан Йозкая. Зрителите са го виждали преди това в сериала „Моите братя, моите сестри“. Ето един забавен факт: като дете често го закачат, наричат го осиновен, заради поразителния му външен вид, което е малко необичайно за турчин. Но както се оказва, Атакан много прилича на дядо си. Йозкая е творческа личност. Основното му хоби е електронната музика. Той не само обича да я слуша (особено по залез слънце край морето), но пише композиции. Турският актьор има и две други хобита: футбол и настолни игри. Атакан е общителен човек, за когото срещите с приятели и слушането на музика са най-добрите начини за борба със стреса и умората.

Кузей Гезер играе Дениз/Джихан Албора, син на Аля и Боран. Той е роден на 9 септември 2019 г. и „Далечен град“ не е първият му проект. Зрителите го познават от сериала „Забраненият плод“, в който той започва да се снима само 40 дни след раждането си. Да, прочетохте правилно, Кузей е един от най-младите турски актьори. Като много деца, Гезер обожава да рисува и да играе, особено с по-голямата си сестра Дениз. Изгряващият актьор също така обича да слуша музика - рядко е виждан без слушалки, докато е навън. За Кузей снимките не са просто работа, а и интересно хоби. Между другото, неговата майка му помага да запомни репликите си, а има и нает специален треньор, който да усъвършенства актьорските умения на младия талант.

Илкай Кайку Аталай е в ролята на съпругата на Ечмел. Много зрители на „Далечен град“ са изненадани да научат, че тази актриса преди това играе лудата Мезиде в „Златно момче“. Илкай Кайку е инструктор по пилатес. Първоначално този спорт е просто нейно хоби, но с течение на времето се превръща в друг източник на доходи. Всъщност турската звезда е високо уважавана фигура в Турция, смятана за истински майстор на занаята си. Илкай не обича да говори за личния си живот; дори в интервюта тя отговаря само на въпроси, свързани с работата ѝ. Въпреки това, пилатесът е нейното хоби и отдушник.

Алпер Чанкая, който играе Шахин Албора, дълго време не се замисля за кариера в изкуството. Първоначално мечтае да стане професионален спортист, но след това, поддавайки се на убежденията на родителите си, се записва във Факултета по приложна икономика и търговия на университета Гази. Само след три години обаче осъзнава, че не се наслаждава на избраната от него специалност. Тогава Чанкая започва да изследва света на изкуството. Въпреки това спортът остава постоянна част от живота му, макар и като хоби. Още от юношеските си години Алпер е добър баскетболист и дори се стреми да се присъедини към националния отбор от 12 души „Дев Адам“. Днес той просто играе в свободното си време, за забавление. Подобно на Атакан Йозкая, Алпер обича настолни игри, което не е изненадващо – турските актьори са добри приятели и в реалния живот.