Даниел Петканов и Глория живеят заедно

Лудият репортер и моделката се залюбиха в “Трейтърс: Игра на предатели”

Инфлуенсърът срещна бившата си жена Александра Богданска във “ВИП Брадър”

На Даниел Петканов, известен още като Лудия репортер, му върви да среща любовта в телевизионни формати. Това лято, още на третия ден от снимките на предаването “Трейтърс: Игра на предатели”, той се залюби с моделката и актриса Глория Петкова. Връзката им се разви светкавично и след края на шоуто те заживяха заедно като събраха и децата си, които са почти на една и съща възраст.

Глория поиска развод от мъжа си, с когото имат 8 години съжителство и дъщеря Анабел. Даниел има син Габриел от Александра Богданска, която доскоро гледахме като водеща на последния сезон на “Биг Брадър”. Той и Алекс пък се запознаха през 2017 г. като участници във “ВИП Брадър”. Двамата дори сключиха брак в Къщата пред цяла България, което породи съмнения, че всичко е нагласено и се прави заради печалбата, която обаче отиде не при тях, а при певеца Тото от “СкандаУ”. Когато Алекс забременя и роди, съмненията в истинността на брака им с Дани отпаднаха, но в края на краищата те се разделиха през 2022 г. след поредица от скандали, предимно битови, и накрая се разведоха. По думите на Алекс инициатор за развода е бил Даниел.

Победителите в “Трейтърс: Игра на предатели”: Ева Веселинова, Даниел Петканов, Глория Петкова и Георги Коджабашев.

Глория също беше участничка във “ВИП Брадър”, само че през 2016 г. Тогава червенокосата фурия демонстрираше своенравен характер и засядаше над чашката още от обяд. Телевизионната слава й помогна да се впусне в актьорската кариера - тя се снима в сериала “Татковци” и филма “Денят на бащата”. Връзката с бившия й мъж също се развила бързо. Те заживели заедно само седмица след като се запознали. Когато тя забременяла, половинката й предложила брак. Това станало в самолет, летящ над Рилските езера. Сватбата им била в двореца “Евксиноград”. През последните три години обаче нещата в семейството не вървели и така се стигнало до логичен завършек.

Глория Петкова се е занимавала с много неща през живота си. Заради нестандартния й външен вид като малка - висока, кльощава и рижа, децата не я приемали, не искали да общуват с нея. Почувствала се сред сродни души едва в Националната художествена гимназия. След като завършила, заминала в Лондон да учи мъжка мода, но разбрала, че това не е нейното амплоа. Сега залага на актьорството, диджейството и инфлуенсърството. Има ангажименти и с модни марки, заради които пътува често. Грижи се за дъщеря си Анабел и се радва на любовта с новия мъж в живота си. Не прави планове за сватба, а на този етап от връзката j - и за деца.

Даниел Петканов, колкото и несериозен да изглежда понякога, е завършил политология в УНСС и има магистратура по маркетинг. За телевизията го открива Милен Цветков, който му предлага работа в сутрешния блок на Нова тв като “гол репортер”. Предаването не просъществува и Даниел се пробва в риалити конкурса “Претендентът”, организиран от Слави Трифонов. Там е един от финалистите. През 2010 г. започва работа в Нова тв, най-вече с Милен Цветков. Именно тогава получава прозвището Лудия репортер.

В “Трейтърс: Игра на предатели” Даниел и Глория бяха сред четиримата финалисти, които си поделиха наградата, но не това е истинската им печалба. “В предаването, в което търсехме предатели, аз намерих партньор”, казва Петканов. А Глория признава за него: “Той е мъжът в живота ми. Разбираме се, забавляваме се, прекарваме много време заедно и се чувстваме добре един с друг. На този етап това ни стига”.