В ложата на Лорда: Дерогация и конвергентност превземат езика ни

Sorry, ама не ми е ОК, докато претопяваме изказа си в лавата на чуждиците

Всичко, което префасонират с английски фрази, може да се изрече конкретно на български

Знае ли какво иска българинът и отразено ли е то в неговото народно или пък днешно творчество? Влошил ли се е моралният му и творчески статус, докато му слагат рога с думи като дерогация. Доста конвергентни поплавъци тровят езика ни и изместват красотата на словото ни. Ние се превръщаме в copy paste на култура, с която изобщо не можем да бъдем свързвани, нито исторически, нито морално, нито като полза. Защото красивият ни език превъзхожда останалите с богатството и чувствеността си. Конвергентни доклади и други словесни писъци режат като с нож красивият ни български език. Гаврят се с неговото богатство и съвършенство, защото всичко, което префасонират с английски фрази, може да се изрече ясно и конкретно на български.

Всичко ни е, “форуърдвано” и “куул”, вместо напевното Извинете, казваме sorry. Sorry, ама не ми е ОК, докато претопяваме езика си в лавата на чуждиците. От друга страна не може да се отрекат българските изкази като “г..з глава затрива”, “Детето ми спи като заклано”, “Той коли, той беси” или “П.. дят в едно гърне”.

Докато в английската култура когато едно дете спи, то спи като ангелче, не като заклано. Каква корозирала мисъл може да сравни, че детето му спи като заклано, за мен е необяснимо.

Утвърждането на родният език може да става само в правилна среда и с четене. С родители, които не правят забранения завой на чуждолюбството и които бдят за изказа на отрочетата си. Тъжната рекапитулация от липсата на подобен контрол довежда до изкривяване речта ни и потапянето и в гъстото блато на имитацията. Така, че ние май сме си на удобно между Искаш обич да ти дам и Вземи огин, запали ме. И ни е много конвергентно и п... дим в едно гърне със света. Дали?

Завръщане в София

Асдис се появи с мистър Ливан

След като се раздели окончателно с доскорошния си приятел Даниел, Асдис Ран напусна Пловдив. Тя се премести в София, където бе видяна отслабнала и с освежена визия. В най-престижните локали, на масата и не липсваха бутилка шампанско и бишкоти, както повелява висшият протокол. Само преди дни, по време на конкурс, моделката от Исландия позира с мъж, за когото се знае, че е ливанец и е носител на титлата мистър Ливан. Ран, сочена за една от най- близките приятелки на издирваната днес Ружа Игнатова, вероятно ще прекара коледните и новогодишни празници извън България, която приема за своя втора родина.

Стилно тържество

Жана Жекова с бял гълъб за ЧРД

Една от първопроходничките на българската висша мода отпразнува юбилей. Жана Жекова събра малка компания приятели и съмишленици, като действието се разви в две части. Първата - в просторния и дом и ателие, където тя собственоръчно приготви вечеря. После нейните приятелки я поканиха навън, така както се прави обикновено в Лондон, за да върнат жеста с напитки. Жана е член на Съюза на българските художници, правила е вечерните облекла за филма “Хищна птица” с участието на Ричард Чембърлейн. Била е официален дизайнер на конкурси и модни продукции.

Fashion idol

Принцеса Катарина

Внучката на последния крал на Югославия Нейно Кралско Височество принцеса Катарина е сред най-стилните жени в Лондон. На скорошния си рожден ден тя прояви бляскава елегантност в черно, съперничеща на други благородни дами в града на Техни Величества. Лейди Колин Кембъл прояви аристократична дързост и бе в розово и неизменната си тиара. Една от стоте! В ляво на кадъра модната принцеса на града Ребека Риофрио отговаря с мощно наметало, направено сякаш от скреж и сняг.