Сиамските близначки Хенсел гледат бебе

Едната от тях е омъжена за военен ветеран, другата още си търси съпруг

Триото не споделя подробности за интимния си живот

Сиамските близначки Аби и Британи Хенсел влязоха в медийните заглавия през 2024 г., когато стана известно, че едната от тях - Аби - се е омъжила още през 2021 г. Нейният избраник е Джош Боулинг, ветеран от армията на САЩ. Двойката направила тайна сватба, без да афишира нито датата, нито мястото на тържеството, за да избегне излишното внимание. Новината предизвика бурна реакция - обществеността се чудеше на съюза на жена, неразривно свързана със сестра си, и мъжа, който съзнателно приема тази особеност. За Аби това е първи брак, но Джош вече е бил женен и има дъщеря.

Необичайната съдба на близначките, тяхното рядко заболяване и способността им да живеят пълноценен живот въпреки физическите си особености са ги превърнали в героини на стотици телевизионни предавания. В края на август 2025 г. вниманието отново бе насочено към тях, защото необичайното семейство се сдоби с бебе.

Само две седмици след като Аби и Британи обявиха новото попълнение в семейството, те се появиха публично с бебешко кошче за кола в ръцете си. Това се случи в Минесота, пред училището, където близначките преподават математика на петокласници.

В интернет хиляди пъти е задаван въпросът как е организиран животът на една необичайна двойка и как решават въпроса със съпружеските задължения, но нито съпругът, нито самите близначки някога са коментирали това. И така, един ден в социалните мрежи се появи трогателна снимка на малката ръчичка на новороденото. Под нея близначките оставиха кратък, но изразителен надпис: “Благословени”.

Сестрите Хенсел са родени на 7 март 1990 г. с рядка патология - дицефален парапагус. От 50-60 хиляди раждания само едно е с тази аномалия и като правило такива деца не оцеляват. Аби и Британи споделят едно тяло, но имат различни глави и отделни жизненоважни органи: всяка има собствено сърце, стомах, бъбреци, главен и гръбначен мозък. Те обаче притежават обща репродуктивна система, черен дроб и черва. Това са двама напълно различни човека, затворени в едно тяло.

За лекарите раждането на дете от сиамски близнаци е загадка. Невъзможно е да се каже със сигурност чие е то биологично. Но този факт, изглежда, най-малко тревожи самите жени. Те отдавна са доказали на света, че са способни да живеят по същия начин като всички останали: работят, учат, карат кола и тротинетка, изграждат семейство.

Преди година и половина Аби призна в интервю, че мечтае да стане майка. Тя има всичко, за да се чувства щастлива: любящ съпруг, просторна къща в Сейнт Пол, Минесота, на стойност 510 хиляди долара. Липсваше само едно - дете. Сега мечтата на Аби е изпълнена, но Британи все още търси собственото си щастие и иска да намери мъж, с когото да сключи брак и да води семеен живот.