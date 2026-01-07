LEGO представя най-голямата иновация в играта от десетилетия

Повече от 90 години LEGO Group е разпалвала въображението

LEGO Group представи LEGO® SMART Play™, нова интерактивна платформа, предназначена да вдъхне живот на LEGO творения чрез адаптивна технология без екрани, отбелязвайки една от най-значимите иновации в историята на компанията.

Представена на изложението за потребителска електроника (CES) 2026 в Лас Вегас, LEGO SMART Play™ се захранва от LEGO SMART Brick, специално проектиран компонент, пълен с първите в света технологии, които позволяват на физическите конструкции да реагират на начина, по който се играе с тях за първи път. Платформата стартира на 1 март 2026 г., започвайки с комплектите LEGO Star Wars™.

Ръководителите на LEGO описаха старта като важен етап за LEGO System-in-Play, сравнявайки значението му с въвеждането на LEGO Minifigure през 1978 г. Технологията позволява игра с отворен край, без въображение, без екрани и остава напълно съвместима със съществуващите LEGO тухлички.

В основата на системата е LEGO SMART Brick, който съдържа повече от 20 патентовани иновации, включително сензори, акселерометри, сензори за светлина и звук, миниатюрен високоговорител с вграден синтезатор и безжично зареждане. Специално изработеният чип вътре в тухличката е по-малък от стандартен LEGO шип.

„Повече от 90 години LEGO Group е разпалвала въображението и креативността у децата по целия свят“, каза Джулия Голдин, главен продуктов и маркетинг директор на компанията. „LEGO SMART Play™ е следващата вълнуваща глава в нашата LEGO система в игра.“

Първите комплекти с активирана SMART Play технология ще бъдат пуснати под марката LEGO Star Wars™, след съобщение, направено съвместно с ръководители на Disney и Lucasfilm.

Три комплекта „Всичко в едно“ LEGO Star Wars SMART Play™ ще дебютират при пускането на пазара. Всеки от тях включва LEGO SMART тухличка, зарядно устройство, поне една SMART минифигурка и SMART етикети.

Серията включва Red Five X-Wing на Люк, комплект от 584 части, включващ интерактивни звуци от лазер, двигател и ремонт; TIE Fighter на Дарт Вейдър, модел от 473 части с адаптивни ефекти на двигателя; и комплектът Throne Room Duel & A-Wing, модел от 962 части, който пресъздава кулминационната конфронтация от „Завръщането на джедаите“, допълнен с интерактивно бръмчене на светлинен меч и музика.

Том Доналдсън, старши вицепрезидент и ръководител на Creative Play Lab в LEGO Group, заяви, че новата система задава нов стандарт за въображаема игра.