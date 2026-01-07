Светът каза последно сбогом на Брижит Бардо

Иконата на френското кино Брижит Бардо беше погребана в тесен кръг в гробище с изглед към Средиземно море. То е недалеч от рибарската къща в Сен Тропе, в която актрисата живя през последните години и където почина.

Поклонението беше в църква с меса под звуците на музиката от филма "Презрението" на Жан-Люк Годар и на песен, изпята акапелно от Мирей Матийо. 65-годишният син на Бардо носеше ковчега на майка си, покрит с ратан и полски цветя, въпреки сложните им отношения приживе.

Звездата искаше погребение "без излишна помпозност", с диви цветя и с гости, внимателно подбрани от нейните близки и нейната фондация за защита на животните.

Това е каузата, заради която тя обърна гръб на киното в разгара на славата си, на 38-годишна възраст.

Президентът Еманюел Макрон, когото актрисата не е харесвала особено, изпрати венец.

Секссимволът на 50-те и 60-те години на миналия век почина от рак на 28 декември на 91-годишна възраст.

По-рано съпругът на френската актриса разкри, че тя е починала от рак, но не уточни от какъв вид.

„Тя постоянно искаше да се върне в „Ла Мадраг", прочутата й вила в Сен Тропе, където почина. А там нещата бяха още по-сложни, особено заради постоянните болки в гърба, които не отминаваха и й причиняваха страдание и изтощение. Беше й неудобно, дори когато беше на легло", разказа Бернар д'Ормал.

„Въпреки това тя до последно беше в съзнание и загрижена за съдбата на животните", допълва съпругът на Брижит Бардо.

В интервюто за „Пари мач" Бернар д'Ормал обяснява и причините за погребението на Бардо в морското гробище в Сен Тропе, въпреки че тя често е изразявала желанието си да бъде погребана във вилата си „Ла Мадраг".

„Преди няколко години тя осъзна, че това няма да е по силите на кметството. Представете си множеството туристи, тълпящи се по тясната крайбрежна пътека. Затова Брижит се примири, че трябва се откаже от тази идея и прие да бъде погребана в морското гробище, до родителите си, които обожаваше", разказва Д'Ормал.