Ватикана канонизира 15-годишния Карло Акутис

Първият светец на поколението Y

Ексхумираното му тяло е непокътнато, прави чудеса

Тийнейджърът Карло Акутис е първият светец от поколението Y (на милениалите, родени между 1981 и 1996 г.), канонизиран от католическата църква. Той умира от левкемия през 2006 г. Този млад италианец, роден в Лондон, но израснал в Милано, е живял обикновения живот на тийнейджър, като в същото време показвал изключителна дълбочина на вярата, помагал на бедните и всеки ден посещавал богослуженията.

Религиозните убеждения не му пречели да обича футбола, да се мотае с приятели и да играе компютърни игри. Интернет обаче за него не се превърнал в забавление, а в инструмент на вярата. Тийнейджърът създал уебсайт, посветен на религиозните чудеса, и започнал да ги документира. Проектът му се смята за един от първите примери как дигиталните технологии могат да служат на църквата. Ето защо днес Карло Акутис е наричан “светецът на киберпространството” и “покровител на интернет”.

Като тийнейджър Карло е диагностициран с левкемия. Болестта прогресира бързо, но младият мъж запазва силата на духа си до края. Когато веднъж лекар го пита как се чувства, той отговаря: “Има хора по света, които страдат много повече от мен”.

След смъртта на тийнейджъра започват да се случват събития, които вярващите смятат за чудеса. Един от най-известните е случаят в Бразилия. Тежко болно момче докосва реликвария с мощите на Карло и скоро оздравява. Лекарите не могат да обяснят този факт от медицинска гледна точка. Именно това чудо се превръща в ключ към разпознаването на светостта на Карло Акутис.

Умбрийското градче Асизи, дом на Свети Франциск, отдавна е място за поклонение на хиляди католици в продължение на векове. Но днес Карло се е превърнал в основен магнит за вярващите, които от 1-2 хиляди преди са станали над милион през 2024 г., и то предимно млади хора.

Карло е наричан не само светец на милениалите, но и истинска “рок звезда на католицизма”. Атрактивният му външен вид, разрошената коса, семплите дрехи и веселата усмивка го правят близък и разбираем за съвременните тийнейджъри. Тялото на младия мъж почива в църквата “Санта Мария Маджоре” в Асизи. Уникалният стъклен саркофаг е окачен така, сякаш се носи във въздуха.