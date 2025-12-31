Най-добрите ястия и рецепти за лечение на махмурлука на 1 януари

Най-доброто лекарство за махмурлука е трезвеността

Достатъчно е да се погледнеш в огледалото на Нова година, за да разбереш, че предишната нощ си допуснал грешка. Умореното лице с тъмни кръгове под очите като Кингсли Амис, остатъци от блестящ прах на най-неочаквани места; вълни в стомаха, дисфория, изблици от образи като в филм на Гай Ричи от 90-те години, промъкващи се през гъстата мъгла, която покрива мозъка. Това е тялото, което си отмъщава за прекаленото пиене, пише El Pais.

Най-доброто лекарство за махмурлука е трезвеността, това го знаем. Въпреки това, да елиминираме тази възможност от уравнението по време на Нова година е почти толкова трудно, колкото да си спомним как сме стигнали до вкъщи на първия ден от годината. Така че, ако първият съвет е умереност, „трезвеността е най-доброто лекарство, опитайте се да избегнете не само махмурлука, но и срама и посмешището от лошото пиянство”, както ни напомня Борха Инса, най-добрият барман в Испания World Class 2024.

„Като сомелиер на четиридесет години мога само да ви кажа, че най-добре е да редувате вода и вино (или каквото и да е) през нощта“, препоръчва Меричел Фалгерас от Wines and The City.

Преминаването от вино към вода е добра идея за ограничаване на щетите.

Остатъци, супи и масло

Хубавото на тези празници са остатъците, така че упражнението не е много сложно. Именно от тях се възползва готвачката Клаудия Поло, която твърди, че все още си спомня махмурлука от миналата година:

„На 31-ви прекарахме деня в приготвяне на лазаня с гъби, много гъби, нарязани на бруноаз, които изпекохме на фурна и с които приготвихме яхния с шалот, моркови, чесън, домати, сметана, бульон... на огъня в продължение на два часа. Получава се плънка, която прилича на бешамел. Тя е легендарна“. На първия ден изядохме цяла тава.”

Няма човек, който да не е търсил утеха в няколко литра вода. Мнозина прибягват до супи.

Махмурлукът е международен

El hachazo, la mona, la cruda, la goma. Махмурлукът има свое собствено име навсякъде, защото навсякъде се случва същото. Карлос Маруфо от коктейл бара Marrufo в Мадрид е от Оахака (Хуарес), и ако Мексико присъства в много от коктейлите му под формата на текила и мескал, то се появява и в арсенала му от средства за преодоляване на следващия ден:

„Закуската с няколко чилакилес е безпроблемна. Тотопос – триъгълници от пържени царевични тортили – потопени в пикантен червен или зелен сос; или „разведени“, както се наричат, когато се сервират с двата соса, кисело мляко, боб, прясно сирене и някакъв протеин (пиле, чоризо, яйце или всичко изброено)“. Една обилна и питателна закуска, която ви подготвя за всеки ден и всяка махмурлук.

По-на юг, по-конкретно в Еквадор, е Клаудин Полсън, шеф-готвач в ресторант Clómada в Малага. Бившата професионална тенисистка, преди да стане готвачка, когато е с „махмурлук“, приготвя болон:

„Обелваме един банан (ние го наричаме зелен), пържим го на средна температура, добавяме масло, пържени свински кожички и прясно сирене и правим топка, която пържим отново. Понякога се яде с пържено яйце или поше отгоре”. Тя признава, че с или без махмурлук, много хора се събуждат с желание за болон. „Достатъчно е да споменеш това ястие на някой еквадорец и очите му се озаряват”.