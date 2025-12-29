Тези зодии ще имат най-много късмет през 2026 г.

Колкото и невероятно да звучи, 2026 година чука на вратата, а с нея идва и усещането за ново начало. Новата година е като празна страница – време за мечти, смели планове и промени. Астрологичната картина за 2026 г. подсказва, че за някои зодиакални знаци звездите ще бъдат особено благосклонни.

Докато всички 12 зодии ще имат своите шансове, четири знака ще усетят най-силно подкрепата на Юпитер – планетата на късмета, разширението и големите възможности.

Юпитер задава тона на 2026 година

Юпитер навлезе в знака на Рак още през юни 2025 г., като насочи фокуса към теми като дом, семейство, емоционална стабилност, грижа и сигурност. В началото на 2026 г. планетата ще бъде ретроградна, което ще насърчи вътрешната работа, осъзнаването на желанията и подреждането на приоритетите.

От 10 март Юпитер става директен и започва период, в който намеренията могат да се превърнат в реални резултати. А от 30 юни влиянието му преминава в знака на Лъв, носейки повече увереност, смелост и желание за изява.

Овен – повече радост, любов и творчество

След година на вътрешни търсения и ограничения, 2026 г. носи облекчение за Овните. Юпитер активира дома на романтиката и творчеството, като ви подтиква да се радвате повече на живота, да рискувате и да следвате сърцето си. Очакват се вдъхновение, флирт и нови хобита.

Рак – увереност и нови възможности

За Раците 2026 г. е година на личен растеж. Юпитер засилва самочувствието и вярата във възможностите ви. След март ще усетите прилив на оптимизъм, а до края на юни ще имате шанс да реализирате дългосрочни цели, свързани със сигурност, свобода и изобилие.

Лъв – време да блеснете

С преминаването на Юпитер в Лъв започва период на силна подкрепа за самореализация. Увереността ви расте, а възможностите за развитие – както в личен, така и в професионален план – се увеличават. Любовта, творчеството и новите начинания са на преден план.

Стрелец – хоризонтите се разширяват

За Стрелците 2026 г. носи приключения, нови знания и духовен растеж. Пътувания, обучение и запознанства с нови хора ще обогатят живота ви. Лятото и края на август се очертават като особено късметлийски периоди за любов и лични пробиви.