В ложата на Лорда: Туршията може да е царска, но не е царствена

Коледа и Нова година са оправдание за прекомерно плюскане

Тя е прокиснали зеленчуци, вода и сол

Пълен примитивизъм е слагането на туршия, като основен зимен продукт на масата. Дори няма да се извиня на онези, които го правят, защото повече им правя услуга, като ги ограмотявам. Българите в огромен процент са болни и са на лекарства. Болести се приписват на всичко, но много рядко на това, с което се храним. Какво е туршията? Сбор от прокиснали зеленчуци, вода, сол, оцет.

Нищо от това няма да ви бъде препоръчано от добър лекар. Нищо от това не е добра компания на останалите неща, с които се храните, защото туршията е само ордьовъра към последващите пържени и силно осолени кюфтета, кебапчета, пържени картофи, лоени топки сарми, десертите... И червеното вино, което трябва да се състезава в храносмилателният тракт с описаното.

Тези навици на българите не са добри за тяхното здраве. Повечето са подути - та как не, след като сол има не само в изброеното, но дори и в хляба, който почти никога не се брои за ядене. Но хлябът отопва сока от туршията, с него се попива остатъкът от сармите, понякога се яде хей така, докато бъде сервирано останалото. Туршията може да е царска, но не е царствена, братя и сестри. Защото няма нито един елемент, който да обясни любовта на сънародниците ми към нея, освен първичното обяснение, че е много вкусна.

Туршията е просто излишна за вашия стомах и не случайно в кухнята на напреднали европейски народи такова чудо няма. Казано накратко, дами и господа, никак не ви е необходимо това зловредно съчетание на вода, оцет и сол, повтарям - преди останалите тежки храни на масата. Коледа и Нова година са по принцип оправдание за прекомерно плюскане, а не за духовна и религиозна наслада. Която в никакъв случай не минава през стомаха, а през съзнанието.

И не чрез туршия, а чрез осъзнаване смисъла на Живота, пречистване, в което коледната трапеза няма много дейно участие.

Семейна хармония

Венци Мицов направи баница за мама

До колкото знам, Венци Мицов не прекалява с баница, единствено на Бъдни вечер хапва някое парче. Преди е изяждал цяла тава сам, а тази баница с праз направил не за себе си, а за своята майка. На нея є е трудно вече да готви и Мицов решава да я изненада за Бъдни вечер с баница, приготвена от него. В празничният ден, добрият син занесе кулинарното произведение, заедно с всичко друго, което є е необходимо за Бъдни вечер. И въпреки, че на дамата вече є е трудно, сама замесва питка с паричка, която почти винаги се пада на Венци. В много трогателен пост, музикантът от Хиподил споделя : “Обичайте близките си. Помагайте им, говорете с тях, грижете се както можете. Всичко останало е суета. И свършва бързо.”

Стилен рожден ден

Пламена Динчева празнува в Лондон

Младата бизнесдама Пламена Динчева посрещна рождения си ден в Лондон. В града на Техни Величества, величествено и облечена напълно в бяло, тя си пожела здраве и много успехи. Малко преди да посрещне гостите си в дискретен частен клуб, Динчева направи заслужен шопинг в знаменития Fortnum&Mason, доставчици на кралското семейство и с богат избор от артикули, разположени на няколко етажа. Динчева, която взе награда “Вдъхновение” от Бизнесдама на годината 2025, получи от приятеля си два билета за слънчева дестинация, които ще оползотвори в първите дни на новата година.

Fashion idol

Гери Малкоданска

Тя грее и макар от дрехата да не се вижда много, стилът е налице. Гергана Малкоданска винаги е била символ на елегантността и красотата, а днес я наричам празнична фея. Защото излъчването, добротата, финесът са нейното облекло, а прическата е истински моден шедьовър. Красив е и предметът, който дамата държи, красиви са още гримът и фигурата. Пръстите сякаш галят кадифе. Няма съмнение, че Гери ще бъде носителката на наградата Fashion idol на годината през 2026.