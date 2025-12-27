Азис иска 100 бона, за да пее на Нова година

Кралят на попфолка Азис е поставил безпрецедентно условие за участието си в новогодишната нощ – според медийни публикации изпълнителят е поискал хонорар от 100 000 лева за участие в популярно столично заведение.

Сумата значително надхвърля стандартните тарифи в бранша и е довела до отказ на собствениците, които проявявали интерес към ангажимента. Близки до изпълнителя коментират, че искането е било по-скоро тактически ход, отколкото реална пазарна оценка – целта е била Азис да отклони поканите и да прекара празника у дома.

За сравнение, обичайният хонорар на певеца за участия в обикновени дни е около 20 000 лева, като той винаги добавя изисквания за луксозно настаняване в 5-звездни хотели. По време на празници възнагражденията традиционно се удвояват, но исканото петкратно увеличение е прецедент за родния шоубизнес.

Докато Азис вероятно ще почива, другите звезди на попфолка ще са на пълни обороти:

- Галена, Преслава и Анелия ще забавляват гостите срещу 30 000 лева.

- Меди прибира между 15 000 и 20 000 лева за празничната нощ.

- По-ниските нива в ценовата листа заемат Теди Александрова и Джордан – около 7 000–10 000 лева, а Ариа, Емрах и Алекс Робов ще получат по 4 000–5 000 лева.



