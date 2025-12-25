7 неща, които никога не трябва да подарявате

Изборът на подаръци за любимите хора е едно от най-приятните занимания по време на празниците, но също така може да се окаже истинско предизвикателство. Особено когато добавим към него различните суеверия и регионални традиции, свързани с подаряването.

Някои вярвания са универсални, а други – специфични за дадена култура или религия. Например, в Индия не се препоръчва подаряване на кожен портфейл, а в Китай огледалата могат да носят негативни асоциации. Дори да ви се струва странно, ако получателят е суеверен, спазването на тези „правила“ показва внимание и уважение – и жестът се оценява високо.

Остри предмети

В много страни, включително и в България, подаряването на ножове се счита за лош късмет, тъй като се вярва, че може да „разреже“ връзката между дарителя и получателя. Традиционно този проблем се решава като получателят ви даде символична монета – така подаръкът вече не се смята за заплаха.

Празни портфейли и пари

Когато избирате портмоне, винаги поставяйте монета вътре. В Италия и други европейски страни тази практика се свързва с привличане на късмет и просперитет за новата година.

Огледала

В китайската култура и в други части на Азия се вярва, че огледалата привличат негативни духове. Счупено огледало също носи седем години лош късмет – затова бъдете внимателни с този подарък.

Ръкавици и часовници

Красив чифт ръкавици или часовник може да изглежда перфектен, но в някои култури се свързва с лош късмет. В Китай подаряването на часовник символизира края на времето, прекарано с човека, а ръкавиците имат средновековен асоциации с кавалерски обичаи, които се свързвали с опасност или злокобна съдба.

Лоши числа и четни стойности

В различни части на света числата имат своето значение. В Северна Америка и Европа 13 се смята за нещастно, в Китай – 4, защото звучи като думата за „смърт“, а в Япония – 9, символизиращо „мъчение“. В Индия и юдаизма пък се смята, че нечетните числа носят късмет, докато четните е по-добре да се избягват, освен числото 18, което е изключително благоприятно.

Затова, когато избирате подаръци, малко внимание към суеверията може да превърне жеста ви в истински символ на грижа и уважение. А най-важното? Нека подаряването бъде с усмивка и от сърце!