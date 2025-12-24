Какви коледни подаръци иска поколението Z?

Децата от поколение Z не искат традиционни коледни подаръци. Така че, ако сте смятали, че би било подходящо да им купите дрехи, бонбони, украси или бижута, забравете за този импулс. Те искат нещо друго. Много по-рисковано, пише Newsweek.

Скорошно проучване показва, че 45% от възрастните от поколение Z, на възраст между 18 и 28 години, са заявили, че биха се радвали да получат криптовалута като празничен подарък тази година.

Колко разумно е да се предлагат криптовалути е отделен въпрос и експертните съвети варират.

Като се има предвид колко волатилни и спекулативни са криптовалутите, те могат да бъдат рискови и не се препоръчват, ако искате да предложите актив, чиято стойност ще се увеличи, казва Флавио Ландивар, сертифициран финансов плановик и старши финансов съветник в Evensky and Katz/Foldes Wealth Management в Корал Гейбълс, Флорида.

За разлика от публично търгуваните акции или борсово търгуваните фондове, които представляват собственост върху материален актив, като например бизнес, криптовалутите нямат „реална, скрита присъща стойност“, казва Ландивар.

„Как точно ще се развие това в бъдеще, предстои да видим, но засега си струва това, което някой друг е готов да плати за него“, което може да доведе до непостоянни промени в стойността и внезапни спадове на цените, които е малко вероятно да се възстановят, добави Ландивар.

Използвайте подаръка като поучителен момент

Ако решите да дарите криптовалута, „всеки подарък трябва да бъде позициониран като дългосрочно образователно преживяване, а не като стабилна инвестиция“, казва Аштън Лорънс, CPF и директор и старши консултант по богатство в Mariner Wealth Advisors в Грийнвил, Южна Каролина. Ако търсите инвестиция с по-висока вероятност за растеж във времето, изберете борсово търгувани фондове (ETF), които следят широк спектър от акции, казва той.

Подаръците от около 50 долара за рождени дни и празници са „чудесна отправна точка“ за даряване на криптовалути, казва Майк Кейси, CFP, ранен потребител на биткойн и президент на American Executive Advisors в Маклийн, Вирджиния. „Не говорим за хиляди и хиляди долари.“

Кейси препоръчва предлагането на биткойн пред други криптовалути, защото има най-високо глобално приемане и фиксирано предлагане - което означава, че стойността му един ден може да се държи като физически метал , казва той. Това е и най-старата криптовалута и исторически погледнато, всеки път, когато биткойнът е падал от най-високо ниво, стойността на монетата се е възстановявала и се е увеличавала още повече, казва Кейси.

През последните пет години цената на биткойн в щатски долари се е повишила с почти 74 000 долара, което е печалба от малко над 400%. Криптовалутата се търгуваше на около 86 000 долара в понеделник, с 32% под историческия си връх от 126 000 долара през октомври.

Въпреки че много подаръци могат да помогнат за развиване на финансова осведоменост, Кейси казва, че нестабилният характер на биткойн го прави уникално подходящ за обучение на важността на дисциплинираното инвестиране. Проследяването на този първоначален подарък година след година може да помогне на младите инвеститори да свикнат с естествените възходи и падения, които идват с инвестирането, казва той, според cnbc.com.

„Това е смисълът на инвестирането“, казва Кейси. „Искаме да имаме дългосрочна цел. Те се научават, че малко волатилност всъщност е добре.“