Пенсионер спечели 215 000 евро на борсата с теорията на Карл Маркс

Пенсиониран професор по икономика от бившата ГДР (Източна Германия - бел.ред.) спечели стотици хиляди евро на фондовата борса - твърди, че теорията на Карл Маркс за капитализма му е помогнала. За това съобщава германското издание Bild.



Д-р Зигфрид Шмит вече е на 90 години, през последните 20 от които търгува на фондовия пазар. Първоначалната му инвестиция е 50 000 евро, спестени за пенсиониране. Днес инвестиционният му портфейл е за над 215 000 евро. Но това не е всичко спечелено.

Като млад е учил и преподавал икономика. Живял е почти целия си живот в ГДР и отдава заслуга на Маркс за това, че му е помогнал да си изкарва прехраната на старини:

„В ГДР изучавах Карл Маркс – как работи всичко в капитализма. Дългосрочният успех на фондовата борса изисква комбинация от теоретични знания за процесите на капитализма и постоянно внимание към политиката и детайлите, свързани с нея“, обяснява пенсионерът, без обаче не разкрива повече подробности за стратегията си.

Днес държи 37 акции в портфолиото си, като най-успешната му инвестиция е в Commerzbank. Пенсионерът избягва прекомерния риск и преследването на бързи печалби, като вместо това търси ценни книжа с надеждна доходност. Тази година очакваната печалба от вложенията му е около 30 000 евро.

Източногерманският икономист се позовава на Карл Маркс и когато става въпрос за това как да се харчи капиталът:

„От благоприличие, би ме било срам да запазя цялата печалба за себе си.“

Зигфрид Шмит вече е дарил над 200 000 евро на приюти за животни. Самият той продължава да живее в скромен апартамент в сглобяема сграда.









