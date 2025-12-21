В ложата на Лорда: Джен Зи-та и джендъризъм ли ни предстоят?

Набутани в една екстравагантност, те сигурно ще са новите министри

Мили Z- не се пререждайте, има други пред вас

С повече от 30 години опит в модата и живота на висшето общество, Евгени ще отразява за вас горещите моменти от живота на богатите и известните. Лорд Минчев ще се изказва по злободневни теми, ще посочва модните личности на деня, ще бъде в началото и края на червения килим...

Напоследък до опротивяване ни се налагат лица и имена, които се очаква да приемем за новото нормално, новото морално и като лице на някаква политическа естетика, която ми е неправдоподобна. Тук е много изразен лиезона в приликата между джендърите и Джен-зитата.

Набутани в една екстравагантност, те сигурно ще са новите министри или депутати, които ще градят закони и свят за децата на хора, които не мислят като тях. Дали е заплаха, не знам, но зная, че следващите бурни протести ще са против присъствието им. Има ли идеологични центрове, по-скоро цехове, където се фабрикуват тези нови лица? Или вземат онези от първите редове или още по-страшно, опитомили са ги за телевизионни цели и ги налагат нетърпимо на зрителя.

И аз харесвам идеята младите да се изявяват, но когато ми пробутват политическа стока, по-скоро предпочитам аз да си я избера. Виждам, че и хорското мнение съвпада с моето, което прави ентусиазма ми малко по-уверен. Очевидно никой не иска лица, застинали между половете, с неясна идентичност, ценностна система, естетика и прочие, да ти казват какво да правиш. Изглежда ние, в България, приемаме модата във всичко със закъснение. Както тесните дънки, ластичните клинове за мъже, оголените пъпчета за тлъсти кореми, всичко това идва далеч след като модните тенденции са се изчерпали по света.

И сега ни се спускат джендъри и джен зита, които вече нямат огромно приложение в Америка да кажем. И за да не бъда разбран криво, както често се получава - нямам нищо против подобни да са в политиката или на екрана. Некрасиво ми е, когато са натрапвани и когато не са единствените способни да “спасят света”, освен, че са били лице на един протест. Къде са ви биографиите, къде са ви постиженията, къде ви е бележника и какви са ви знанията?

Представете си след време президент или министър председател да са бивши инфлуенсъри или министър на транспорта да е травестит. Спешно повикайте Джорджано, ако се освободи място за министър на здравеопазването. За министър на отбраната не ми се иска и да мисля какъв може да бъде назначен, следвайки логиката на последните джен зи събития у нас. Тогава ще е абсолютно правдоподобно народът да каже - Най-добре да дойдат танковете. Повече разчитам днес на поколението ЛИ- като Лили Иванова, като може ЛИ, като бихте ЛИ. Поколение, което не е имало един Ленински съботник и едно опитно поле трябва малко да се сапикяса преди да отвори уста за политика и управление. Твърде рано пускате в тенджерата поколението Z, не се чудете ако после ви болят стомасите. И да завърша така- Z, не се предреждайте, има други пред вас.

Рожден ден

Максим Бехар на 70 с бляскаво парти

Максим Бехар отпразнува с бляскаво парти 70-ия си рожден ден и над 400 гости бяха дошли, за да се убедят лично, че е така, защото никой не вярваше, че той е на тази възраст. Както винаги енергичен и с широка усмивка, Бехар посрещна княз Борис Търновски, внука на цар Симеон, видни бизнесмени с техните половинки, Соломон Паси, Милен Велчев, Николай Василев, Божидар Божинов и много други приятели. На мястото на събитието бяха още посланиците на Чехия, Белгия, Армения, Полша, Аржентина, зам. министърът на туризма Ирена Георгиева, адвокатите Петя Мургова, Виктор Гугушев и Иван Тодоров. Президентът Румен Радев, вицпрезиденткта Илияна Йотова и британският посланик Натаниел Копси изпратиха специални послания, а зам.-кметицата на Шумен Даниела Русева връчи от името на кмета на града златен плакет “Мадарски конник”.

Живот на върха

Рангелова уважи Данчето на „Изповед“

Определяна като една от легендите на българската естрада, Йорданка Христова описа живота си в трилогия. На партито за представяне на автобиографичния шедьовър, се стекоха десетки колеги, сред които Нели Рангелова. Нели поднесе своите най-сърдечни пожелания, придружени с предколеден подарък. Драгомир Драганов също уважи събитието, като подари на Христова комплект играчки за елха. Възторженото множество, пристигнало да види отблизо своята любимка, няколко пъти извика името є и дълго остана на крака с аплодисменти.

Fashion idol

Наградените!

Името на тази рубрика няколко години служи за даване награди за мода и стил. Тазгодишните носителки са пет, начело с актрисата Ирен Кривошиева. Бета Давидкова /крайната вляво/ също е част от клуба на отлично облечените, в който значителна роля има и бизнесдамата Данаила Пассия /крайната вдясно/. Веси Цурбруг бе отличена за цялостната си визия и очевидното не може да се отрече. Години наред тя води кулинарната рубрика на БТВ и гардеробът беше впечатляващ. Павела Апостолова бе облечена в златно за получаване на своя приз. Тася Тасова изненада всички със синьо червило и заслужено получи извънредна награда Златната рибка. Рубриката пише отличен на всички.