Българка покори Южния полюс пеша

Мариета Георгиева измина на ски 110 км от 89-ия градус до най-южната географска точка

Миналата година алпинистката изкачи Еверест

Мариета Георгиева стана първата българка, изминала на ски разстоянието от последния градус южна ширина - 89-ия, до най-южната точка на планетата. На 14 декември Снежната кралица стъпи на Южния полюс след 110-километров преход в едни от най-суровите условия на планетата и развя българското знаме. Това стана точно на датата, на която изследователят Руал Амундсен покори полюса за първи път в историята през 1911 г. Маршрутът е тежък, с доста изкачвания, като самият полюс се намира на 2800 м надморска височина.

Температури далеч под нулата - минус 30 през деня и минус 40 през нощта, силни ветрове и пълна изолация съпътстват всеки ден от прехода и изискват не само физическа форма, но и добра психическа издръжливост.

Експедицията започва от Punta Arenas - една от най-южните точки в Чили, разказва Мариета. Оттам се тръгва със самолет до разпределителната база Union Glacier, откъдето тръгват всички експедиции. Взима те друг самолет, който е от 1942 година.

Той те закарва до 89-ия градус. Избира си най-подходящото място и каца на леда. На подобна експедиция никой не тръгва сам, освен ако предварително не е обявил, че ще поставя рекорд. Тогава му се издава специално разрешително. Мариета пътува с още четирима човека, единият - водач. Всичкия багаж - палатки, газ, вода, дрехи и храна - носят със себе си.

Мариета Георгиева вдигна българското знаме на Южния полюс.

Преди да стигне “края на света”, Мариета изкачва връх Винсън - най-високият на Антарктида, 4892 м. Експедицията е част от мисията й “Малки изследователи - от Еверест до Антарктида”, целяща да вдъхновява деца и млади хора чрез реални примери за смелост, устойчивост и стремеж към знание, както и да насърчава интереса към науката, географията и изследването на екстремни среди.

С реализирането на тази експедиция Мариета Георгиева има изкачени шест от седемте континентални върха-първенци и е достигнала един от двата географски полюса, с което се нарежда на крачка от включване в елитния списък на по-малко от 100 души в света, постигнали Explorer Grand Slam - изкачили седемте континентални върха и достигнали Северния и Южния полюс. Остават й връх Денели в Аляска, който се е опитала да атакува веднъж, стигнала на 600 м под него, но атмосферните условия не позволили да продължи. А кога ще стъпи на Северния полюс не знае заради войната между Русия и Украйна. От четири години никой не е имал възможност да прави експедиция до там, понеже мястото е под юрисдикцията на Русия.

Първият изкачен от Мариета връх е Килиманджаро в Африка през декември 2019 г. Той поставя началото на смелото й начинание. Миналата година през май тя стъпи на покрива на света - връх Еверест, като част от експедиция от 13 души от различни националности и 16 водачи-шерпи. Водач на групата беше Нирмал Пурджа, притежател на няколко рекорда в алпинизма, включително този за най-бързо изкачване на всички 14 осемхилядника на планетата - за 6 месеца и 6 дни. Мариета Георгиева е третата българка, покорила Еверест, след Петя Колчева (2009 г.) и Силвия Аздреева (2022 г.) Силвия изкачи върха също с Нирмал Пурджа. Общо 16 българи досега са покорили Еверест.

Извън алпинизма Мариета притежава школи за неформално образование на деца. “Намираме решения на проблемите на родителите и децата чрез различните уроци. На морето имаме езикови училища, които са изцяло на английски език и обучаваме децата на базата на английска програма”, казва тя. А за хобито си признава, че никога не си е задавала въпроса: “Защо?” Казва, че семейството е нейната мотивация и извор на сила. “Не съм го правила, за да бъда третата българка, направих го заради себе си, заради мечтата си и за да покажа на децата си колко неща могат да бъдат постигнати”, казва Мариета.