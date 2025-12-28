Тъжната участ на дюгоните

Проблеми със замърсената водна среда

Месото се оказало вкусно

Драматична история от Персийския залив

Персийският залив /разположен в Индийския океан между арабския полуостров и Иран на площ 241 000 кв. км./ има отдавнашна слава на древно търговско средище. След това районът му става нефтопреработвателен център и това му докарва нови радости и скърби. А напоследък като че ли драматизмът /в какви ли не аспекти/ е по-чест негов спътник.

Монополите занимаващи се с нефтен бизнес, въобще не се интересуват от опазване на водната чистота. За тях е важна крайната цел на комбинацията-високите печалби.

При такава ситуация всеки може да си представи какво става с морския животински свят. И в днешно време бреговете на залива, водите му са осеяни с трупове на риби, птици, костенурки. Но като че ли най-голям удар са понесли дюгоните /животни от разред сирени, наречени също и морски крави/. Неотдавна при една крайбрежна обиколка на залива били открити 50 трупа на тези същества, явно загинали поради замърсената водна среда.

Фактически дюгоните са най-близки родственици на едно животно, което след откриването му просъществувало около 27-28 години-морската крава на Стелер. За първи път тя била срещната и отстреляна през 1742 година на остров Беринг, а за последен, през 1768 година. Един руски пътешественик пише: “Месото на една крава стигаше за всички ни 33-ма души за едномесечно хранене и даже оставаше от него, тъй като една крава имаше чисто месо и мазнина около 200 пуда /пудът е стара руска мярка за тегло, равен на 16,38 кг./”. Явно вкусното є месо се е оказало пагубно за морската крава на Стелер.

Но тъжната участ на нейните родственици дюгоните има по-други измерения. Тя е плод на днешно черно отношение към природните богатства. А тези животни са твърде редки представители на световната фаунистична сбирка. Самото обстоятелство, че са близки до копитните, даже са клон от тях, но са се приспособили да съществуват по крайбрежната морска зона на Индийския океан, говори за изключителната зооложка ценност на дюгоните. И така Персийският залив, някога прочут с лова на бисерни миди, сега става гробница на редки животни.

За пандата

Ако днес убиеш панда, според китайските закони ще бъдеш наказан със затвор или даже със смърт. След голямата Рузвелтова експедиция пандата стана едно от най-известните и най-търсените животни в света. Тя дори бе обявена за символ на Китай. Световният фонд за опазване на дивите животни насочи изцяло вниманието си към нея, за да изтъкне спешната необходимост от мерки за спасяване на застрашеното от изчезване животно. А в зоологическите градини, които притежават тази странна мечка, тя е най-голямата атракция за посетителите.

Подземни риби

Живеещите във водите на подземните пещери риби, биолозите наричат троглобионти. За пръв път на територията на Русия са открити подземни риби в езерото на безименна пещера, намираща се в полите на планинския масив Кугитангтау в Туркмения. Там се въдят дребни рачета и мекотели, а на дълбочина 5-6 метра има рибни стада. Дължината на рибките е 4-5 сантиметра. Тялото им е дълго и почти цилиндрично без никакви люспи.

Под кожата им съществува дебел мастен слой. Извадена от водата, рибката има розово-оранжев цвят. Могат даже да се видят вътрешностите є. Подземните риби са напълно слепи. Ихтиолозите не са забелязали никакви наченки на очна ябълка или каквито и да било други зрителни органи. Откритите в Туркмения рибки се отнасят към някакъв непознат досега вид. Отсъствието на очи, люспи и кожни пигменти е типично за троглобионтите. Но новонамерените риби нямат и плавателен мехур /макар че този орган е добре развит при другите слепи риби-включително и в “съседите”, обитаващи пещерите на Иран и Ирак/.

Новооткритите риби бързо се приспособили към живот в аквариум, дори когато водата била заменена с питейна. Интересно е и друго-плували не само в нормално положение, но и странично, та даже и с корема нагоре.

Любопитно

На какво ловуват във Финландия?

Във Финландия е разрешен ловът на глухари, тетреви, лещарки, бели яребици, бели зайци и обикновени диви зайци, лосове, белоопашати елени. От хищните бозайници се стреля по лисици, енотовидни кучета, язовци, ондатри. Ловни обекти в страната са и водоплаващите птици. Сега се отстрелват годишно по около милион и половина от тях.