Бриджит Бардо - сексбогинята на всички времена

Актрисата, мокрилата сънищата на поне две поколения мъже, погреба всичките си тръпки

Въобще животът й е поредица от таблоидни истории - някои изгубени във времето, други толкова незабравими

И би трябвало сексбогинята на всички времена да си е отишла съвсем спокойна от този свят, “преяла

с дни”

След 4-ма съпрузи и куп любовници сега французойката радва или Лукавия, или Господ



Преди известно време, докато още беше жива, обявихме на тези страници Бриджит Бардо за секс-богинята на всички времена. Защото в младостта си тя наистина бе №1 сред всички онези знойни и свободни хубавици, които благодарение на красота, талант, страст и абсолютна финансова независимост можеха да прикоткат в леглото си всеки мъж, когото си пожелаят. И ако не им се понравеше - да го изритат още на следващата сутрин, а в противен случай да си го гушкат докато им омръзне.

“Винаги съм търсела страстта и само страсттта. Ето защо често изневерявах. Ами когато виждах, че страстта е на път да повехне аз си стягах багажа.” Така ББ, както бе известна в цял свят прекрасната французойка, обясни в биографичното томче “Бойни сълзи” огромната си мозайка от влюбвания, светкавични креватни връзки, гаджета за кратко ползване и съпрузи за малко по-дълга употреба.

На фестивала във Венеция

“Постоянно се отдавах на търсенето на друга, нова любов, когато тази на момента даваше признаци на охладняване. Изобщо не харесвам полувенчатите мерки, да не говорим за половинчатите флиртове, защото те просто не са красиви.” - изповядва се още ББ.

Въобще, животът й е поредица от таблоидни истории - някои изгубени във времето, други толкова незабравими, че си издълбаха почетно място във въображението на цяла една безгрижна епоха, превръщайки се във вечни. И би трябвало сексбогинята на всички времена да си е отишла съвсем спокойна от този свят, “преяла с дни”, както пише в библията за първите й герои, като може да се добави и “пренаситена” със съпрузи, със знайни и незнайни любовници, имената на половината от които според признанията й тя никога не е знаела. А може би и доволна да си е тръгнала към Отвъдното, тъй като е надживяла всички до един, с изключение на последния, четвъртият благоверен - Бернар Д’Ормал.

На 7 януари той би трябвало да я придружи до вечното й жилище в гробището на Сан Тропе на брега на лазурното Средиземно море. А другите, естествено знайните и превърнали се във вечни тръпки на ББ мъже, ще бъдат изредени сега:

Роже Вадим

Бриджит и Роже се запознават благодарение на корица на сп. “ELLE”, като на тази сцена на френските красавици е националният дебют на петнадесетгодишната Бардо. Те са на 16 и 22 години, начинаещият кинаджия вижда невероятната й снимка, издирва “оригинала”, харесват се, но семейства им са категорично срещу тяхното намерение да узаконят връзката си.

Особено бащата на Бардо, който настоява: “Този брак не трябва да се състои”! Следват месеци на борба и най-после идва 18-ият рожден ден на станалата пълнолетна Бриджит, за да се оженят на двойна церемония - гражданска на 19-ти и църковна на 21 декември 1952 г. Като амбициозен режисьор, Вадим усеща нереализирания артистичен потенциал на младата си съпруга и десетилетия по-късно обяснява: “Аз просто й помогнах да разцъфне!”

Със сигурност и това е вярно, но Бардо е харесвана, тъй като въплъщава и бунтовния символ на Франция - Мариана, “отворена” в конкретния случай за сексуалната революция на жените, изпреварвайки времето с цели 10 години. Бракът й с Вадим продължава само до 1956 г., когато той я режисира в “И Бог създаде жената” и осъзнава, че между съпругата му и колегата й Жан-Луи Трентинян, който също е женен, се развихря нещо “отвъд сценария”.

“Виждах какво се случва и отчасти го очаквах. Винаги съм предпочитал да имам такава харесвана съпруга и да знам, че ми е невярна, отколкото да имам жена, която обича само мен и никой друг!” - признава Вадим години по-късно пред в. “Сидни Морнинг Хералд”. Бардо и Вадим продължават да работят заедно в други филми, докато тя не се оттегля окончателно от актьорската арена през 1974 г., малко преди да чукне 40 лазарника.

Роже се жени още четири пъти, все за божествени красавици, начело с Джейн Фонда, която му ражда дъщерята Ванеса, а също и за Катрин Деньов, с която имат има син. Умира през 2000 г.

Жан Луи Трентинян

Романсът между Бардо и Жан Луи Трентинян е най-традиционната смесица от реалност и екранна измислица.

Започнал на снимачната площадка на “И Бог създаде жената”, романсът между Бриджит Бардо и Жан Луи Трентинян е най-традиционната смесица от реалност и екранна измислица, както и потвърждение на класиката: “първоначално се мразехме, после се влюбихме”. След съвместното им явяване на кастинг, където продуцентите и режисьорът трябва да се убедят, че между тях има “химия”, Бриджит изтърсва пред съпруга си, че ще й е трудно да играе жена, която се влюбва в “конар”, тоест глупак, какъвто й се струва Трентинян.

От своя страна великият френски актьор разправя на колеги, че “Мадам Бардо” му направила грозното впечатление на голяма глезла и преструвана. Но еротичното напрежение между двамата пред камерата бързо се набива на очи и снимачният екип въобще не може да разбере дали “по-откровените” любовни сцени са фикшън или истина.

До края на снимките документите за разводите на двамата са готови, Бриджит Бардо и Жан Луи заживяват заедно в нейната вила “Ла Мандраг” в Сен Тропе, която актрисата междувременно е закупила с порвите спечелени много пари. Но Трентинян се оказва свирепо ревнив, разстоянието и ограниченото им време заедно заради снимки на различни места допълнително разхлабват връзката им и тя се къса само след две години. Жан Луи почива през 2022 г.

Жилбер Беко

Прегръдка и още една любов от пръв поглед. “Г-н 100 000 волта”, както е бил известен неукротимият бард Жилбер Беко, се запознава с Бриджит Бардо през декември 1957 г. по време на записи на новогодишното предаване “Парад в края на годината”.

Сработването им е светкавично, почти такова се оказва и съвместното им съжителство. Той е на 30, тя на 23 и стават най-очарователните влюбени на Франция. Остават заедно само няколко седмици - достатъчно дълго, за да катапултират шеметния си флирт в орбитата на легендите. Беко, който е един от най-обичаните шансониери на Франция, умира през 2001 г.

Саша Дистел

Мимолетна, но страстна връзка между 1958 и 1959 г., свързва за кратко живота на Бриджит Бардо с джаз певеца и талантлив композитор Александър “Саша” Дистел. По ирония на съдбата първата им среща се случва благодарение на лентата “И Бог създаде жената”. Дистел е трябвало да напише саундтрака за филма и в записа му в студиото на улица “Жан-Жироду” в Париж е трябвало да участва ББ.

Ето какво разказва за първия контакт на двамата френската светска библия сп. “Пари Мач”: “Срещата е в три часа следобед. Но ББ закъснява. Дистел, излиза извън кожата си, става доста груб с нея, раздразнен от капризното й цупене и нейната небрежност по време на записа.” После сценарият се оказва вече случил се, значи повтаря се, а страстта е предопределена да се изпари бързо, бързо. Саша напуска този свят през 2004 г.

Жак Шарие

Вторият брак на Бриджит Бардо е следствие от липсата на френски закон, разрешаващ аборти, като е приет в Хексагона едва през 1975 г. Двадесет и шест години по-рано обаче Бардо сваля актьора Жак Шарие, с когото се запознава пак на снимачната площадка. Страстна както винаги в началото на връзките си, актрисата скоро забременява, но не се намира лекар, който да прекъсне дори тайно бременността на звезда като нея. Ето защо

През юни 1959 г. двойката решава да сключи брак и карираната сватбена рокля на Бриджит Бардо се превръща в задължителна за всяка млада жена в ония години. Точно навреме, през януари 1960 г., се ражда първото и единствено дете на Бриджит Бардо - Никола-Жак Шарие. Майката винаги ще има трудни и противоречиви отношения с него, особено след като на няколко пъти признава с брутална откровеност, че се е опитвала да убие плода в утробата си със силни удари в корема. После пък обявява, че го чувствала като тумор, който се хранел с плътта й. Бракът с Шарие приключва само след три години и Никола израства с баща си, като през 1997 г. двамата съдят Бриджит Бардо, след като прочитат как тя ги е описала в нейна книга.

Актрисата е осъдена да плати приблизително 35 000 евро обезщетение, Жак скъсва с актьорската кариера рано и се преквалифицира в художник, а Никола става университетски професор в Норвегия, където намира съпругата си, с която имат две дъщери - Теа и Ана. Именно те затоплят отношенията между майката и сина й, като през 2018 г. ББ казва пред един френски вестник за Никола: “Обичам го по специален начин!” А Жак Шарие бе погребан на миналия 3 септември.

Сами Фрей

Докато ББ се утешава заради нежеланото майчинство, сценарият пак се повтаря - още една снимачна площадка, още сюжетни целувки, още един обрат на фикцията, който размива границите между реалността и действителността. Бриджит Бардо и Сами Фрей се запознават през 1960 г. по време на снимките на “Истината” и благодарение на многобройните любовни сцени - единствения безгрижен щрих на напрегнатия снимачен сет - те бързо се влюбват.

Няма значение, че Бардо все още е омъжена, а Фрей, който е син на двама концлагеристи от Аушвиц, е сгоден за актрисата Паскал Одре. Веднага щом жълтите медии научават за тази нова тайна връзка на звездата, вдигат подобаваща шумотевица. Бардо, която в оня момент е крехка поради личните си проблеми с Шарие и е депресирана от раждането на сина, дори се опитва да се самоубие, но е спасена в последния момент. Връзката със Сами не продължава дълго, но по-късно ББ ще каже за него, че той, заедно с Жан-Луи Трентинян, е една от “големите любови на живота ми, най-важната, най-дълбоката, най-незаменимата”.

Гюнтер Сакс

Преди да се озове в обятията на мъжа, който ще стане неин трети съпруг и най-зрелищният неин партньор в жълтата преса, Бриджит Бардо “регистрира” много кратка връзка с американския актьор Глен Форд и по-дълга с музиканта Боб Загъри. Но през 1966 г., когато тя започва да забавя работния си график, превръщайки се в кралицата на Сен Тропе, среща свръхбогатия германски плейбой и внук на основателя на автомобилния концерн “Опел”.

Гюнтер Сакс е бизмилостно екстравагантен романтик - пуска от вертолет десетки килограми венчелистчета от ароматни рози върху вилата “Ла Мандраг” и обгръща ББ с кучешка преданост. Женят се в Лас Вегас, но идилията е краткотрайна - когато се връщат в Европа, Би Би вече има нов любовник - певеца Майк Сарн. После прекарва през чаршафите си един след друг италианския плейбой Джиджи Рици, който е автор на най-жестоката метафора за ББ - сменяла гаджетата като бикините, заменен е пак от екранната тръпка - красавецът Патрик Жил, изчезнал набързо от живота й като кинематографичен метеор, идва ред и на прословутия й флирт с прокълнатия бард Серж Генсбур, който написва за нея митичното парче “Je t'aime... moi non plus”. Записват песента, но Брижит моли Серж да не пуска фрашкания със сексуални вопли диск, тъй като щяла да има проблеми с все още съпруга й Гюнтер.

След две години песента става световно известна в изпълнението на Генсбур и следващото му гадже - англичанката Джейни Бъркин, за която се говори, че имала години преди това лесбо-флирт с... ББ. Иначе бракът й с богатия германски плейбой приключва през 1969 г., когато той казва за вече бившата си жена следното:: “Една година с Бардо струва колкото 10 години с всяка друга”. Гюнтер се самоубива през 2011 г.

Следват шеметни свалки с бармана и ски инструктор Кристиан Калт, с американския писател Джон Гилмор, с холивудския актьор Уорън Бийти, с чешкия скулптор и актьор Мирослав Брожек и т. н. Не се спира чак до четвъртия й съпруг - последната според френските медии тръпка на Бриджит, когато тя е на прага на 60-те - Бернар Д’Ормал, който ще изпрати великата французойка в последния й път.