В ложата на Лорда: Празнично телевизионно меню

След “Хубава жена”, грозни ленти и ужаси!

Стивън Кинг седи доста предсказуем в новия си филм

“Три любовни писма” е чудесна, екранизирана история с участието на Пиърс Броснан. Вплетените сюжети са стилно разположени във филма, където изобилстват любов, разочарования и всички останали атрибути на добрия сценарий. Прокобата на неуспял художник /Броснан/, синът му, който остава сирак, срещата с момиче, се преплита с романтичния, провинциален свят на останалите герои. Намесва се поезията, в конкуренция с административната скучноватост на възможности, които единият герой трябва да приеме или отхвърли.

От друга страна виждаме похабени Чарлийз Терон и Ким Бейсингър във филма “Горящата равнина”. Обърканото действие отпраща интереса от една в друга посока, без да го обедини в правилната точка. Образите са хаотични, героите разпиляни, въздействието се губи някъде в зрителското очакване, което се уморява след няколко кадъра. Кълбото на повествованието е като от мохерна прежда - или се потопява в своята блудкавост или се сплъстява до непоносимост.

Стивън Кинг седи доста предсказуем в новия си филм “Дългата разходка”. Но все пак се прокрадват необходимите днес приятелство, добронамереност, уважение, преданост. Обрисувани с похватите на кървави сцени, отнети детски животи, в тази игра на нелепости, героите на “Дългата разходка” всъщност изживяват своите кратки пътища, превръщайки се в герои до срещата с първия куршум. Сигурно Кинг е вложил някаква своя мъдрост или перверзни усещания, но за това няма сърдити, защото лентата е обозначена с тематика “ужаси”. Каквато всъщност, може да се нарече и самата режисура, поне от моята гледна точка.

След “Хубава жена”- само грозни ленти, ужаси, ужаси, ужаси, маскирани като мистерия и драма. Кръв и незачитане на човешкия живот са екранизирани, според мен, не толкова за да удовлетворят животинското в човека а да го установят. Като норма, като процес и като линия на мислене, кървава и криволичеща към разтваряне и показване най-висшите ни чувства. Отношението към човешкия живот е базирано на режисьорски и авторови решения, без оглед какво оставят след себе си в морално отношение, че и във всякое друго. Всякаш скрити съдебни заседатели определят линията на филмовото поведение, за да го влеят в нас и да задоволят нечия воля.

Празници у дома

Хубавенска с куче за ЧНГ

Тази Коледа и Нова година Поли Хубавенска посреща празниците у дома - след една наситена и емоционална година, изпълнена с лични и артистични моменти. Сред тях са пътуване до Доминикана, събрало в едно годишнина от сватбата и меден месец, както и появата на новата й песен “Пустоно лудо и младо”, представена предпремиерно на Британско-българския бизнес бал в Лондон, където тя бе номинирана за Певец на годината 2026. Изминалата година й донесе и запомнящ се личен празник - рождения си ден певицата посрещна в Лондон, на 60-ия етаж в ресторанта Lucky Cat на Гордън Рамзи, с гледка над града. Днес, Поли Хубавенска избира по-тих ритъм - време за близките, за дома и за най-новия член на семейството - кученцето Сър Пуфи Джак.

Екзотика по Коледа

Ивка Бейбе стигна дъното в Египет

Известният инфлуерсър Ивка Бейбе реши, че вместо да се отдаде на сарми и пищни трапези, типично в нейн стил, ще отиде на топло. Но не в затвора, а в Египет и дали “камилата или камиларят”, ще разберем в новата година, когато тя се завръща. Остава отворен въпросът с кого е Ивка и стигна ли дъното, докато се гмуркаше в бистрите води? Коледа е време за размисли, казва тя, но няма да му мисли много, защото вече смени и поредното гадже. В началото на годината Ивка пуска два подкаста с кауза. Един с Лазар Радков и един с Мартин Ангелов. Всички от най-близкия антураж на Ивка забелязаха, че тя е отслабнала драстично, макар почитателите й да смятат, че диетата се казва Фотошоп.

Fas hion idol

Фики Стораро

Номинирам за най-красива празнична снимка тази на семейството на Фики Стораро. Той винаги е бил внимателен към своите модни появи, а този път блести с находчивост и съобразителност. Решението да облече така себе си, съпругата и децата им е умилително и уместно, предвид, че звезди от неговия ранг влияят на вкуса и общественото мнение. Без да се замислям, номинирам този кадър и Фики за Fashion idol на годината през 2026 година. Заслужено.